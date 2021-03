San Mauro Castelverde, assessore positivo, sindaco e giunta in isolamento

Ignazio Marchese

25/03/2021

“Sono vittima due volte della scelta scellerata di non vaccinare i sindaci. Ho riunito la giunta, un assessore è risultato positivo e adesso io e i miei assessori siamo tutti in isolamento domiciliare e il mio comune in zona rossa è senza vertice operativo”. Giuseppe Minutilla sindaco di San Mauro Castelverde comune nel palermitano attacca la scelta nazionali e regionali di tagliare fuori i sindaci dalla vaccinazione. “E’ incredibile. I dipendenti del Coc che si occupano dell’emergenza sono stati vaccinati. Io che sono a capo e ho gestito la fase delicatissima della zona rossa sono a casa- aggiunge il sindaco – Una scelta scellerata che creerà sicuramente grossi problemi. Ho ancora 46 positivi, domani scade la zona rossa, ma è possibile che visto che i positivi sono costanti potrebbe essere riconfermata. Mi devono dire i nostri amministratori regionali e nazionali chi gestirà questa delicata fase. Io sono vittima di questo sistema che mi priva di potere continuare ad amministrare il mio Comune. Davvero incredibile quanto sta avvenendo soprattutto nei piccoli centri dove noi sindaci svolgiamo un’attività importantissima di coordinamento. Si deve cambiare per non lasciare scoperte le amministrazioni in questo periodo delicatissimo”.

