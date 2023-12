E’ un fine settimana di sangue e tragedie il primo week-end di dicembre del 2023. Ore orribili che fanno contare due vittime della strada e due feriti fra cui una quindicenne grave in ospedale e che ancora non sa di aver perso il padre.

L’incidente di Capaci

Il primo scontro, in ordine di tempo, è avvenuto venerdì sera a Capaci tra un’auto e moto. La vittima viaggiava su uno grosso scooter con la figlia. L’incidente si è verificato in via Giovanni Falcone a Capaci. A bordo dello scooterone Honda c’era Nunzio Cusimano 45 anni che trasportava anche la figlia di 15 anni. Lo scontro è avvenuto con una Fiat Panda condotta da un uomo di 70 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso Padre e figlia e li hanno trasportati all’ospedale di Villa Sofia dove l’uomo è morto intorno alle 15 di ieri pomeriggio mentre la ragazza resta in gravi condizioni. Ferito anche il conducente della Panda, anche lui ricoverato a Villa Sofia ma in condizioni che non destano preoccupazioni

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità ma la dinamica esatta è ancora da ricostruire

Un altro morto a Trabia lungo la statale 113

Ma il sabato tragico non si è esaurito con il drammatico scontro ci Capaci e con la morte in ospedale del 45enne. Un altro incidente drammatico sempre in provincia di Palermo è avvenuto qualche ora dopo la morte di Cusimano. Lo scontro si è consumato lungo la statale 113 in territorio del comune di Trabia. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni. Si tratta di James Kevin Landis, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per ore consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

