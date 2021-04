La richiesta del Nursind-Cgs

“Le dimissioni dell’assessore Razza hanno creato un clima di paura e incertezza nella gestione dell’emergenza. Chiediamo al presidente della Regione la nomina immediata del nuovo assessore alla Salute, un nome di spessore che determini un cambiamento di rotta auspicando, al tempo stesso, che per tale obiettivo la Presidenza, le forze di maggioranza ma anche di opposizione possano trovare un accordo politico-istituzionale per il bene della Sicilia e dei siciliani”.

Lo chiede in una nota il coordinamento regionale del Nursind-Cgs, sindacato delle professioni infermieristiche

“Da professionisti del settore e come sindacato di categoria – prosegue il Nursind – registriamo nel sistema sanitario regionale al momento una forte difficoltà e paura. Non è perseguibile, secondo noi, la strategia da parte del presidente della Regione di avocare a sé la delega senza comunicare una reale tempistica, svolgendo il ruolo di assessore alla Salute e addirittura di commissario per l’emergenza Covid. È un carico di lavoro enorme. La Sicilia necessità di maggiore celerità nella gestione della pandemia, di una migliore organizzazione nella gestione dei dati epidemiologici e di efficienza del piano vaccinale e delle cure domiciliari. Insomma, serve una guida sicura e determinata che solo un nuovo assessore di spessore potrà dare”.