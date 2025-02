Aggressione con calci e pugni ai sanitati del 118 mentre tentavano di rianimare un uomo che si trovava per strada in via Prizzi nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo.

A colpire il personale due fratelli della persona soccorsa che asserivano che avevano atteso tanto l’arrivo dell’ambulanza che avrebbe impiegato meno di dieci minuti ad arrivare dopo la chiamata alla centrale operativa.

E cosi mentre i due sanitari cercavano di praticare il massaggio cardiaco venivano colpiti con calci e pugni dai parenti. Sono intervenuti in soccorso gli agenti di polizia che hanno identificato gli autori del pestaggio e consentito di completare l’intervento e portare l’uomo in ospedale. Arrivato all’ospedale l’uomo è morto.

I due fratelli saranno denunciati per percosse e interruzione di pubblico servizio.