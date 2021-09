Ha riportato trauma cranico e frattura

La capitaneria di porto e i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 47 anni, D.G. di Bagheria, caduto dal molo di sopraflutto del porto di Porticello nel territorio di Santa Flavia. Il malcapitato, che ha riportato un trauma cranico ed una frattura alla gamba, è finito tra gli scogli della massicciata che delimita il molo di levante. L’uomo era arrivato al porto per una battuta di pesca sportiva, ma è scivolato sugli scogli.

Soccorso via mare con un gommone

Sono intervenuti un gommone della guardia costiera, un mezzo del 118 di Santa Flavia e ben sei automezzi dei vigili del fuoco di Palermo, tra cui una squadra speleo-alpino-fluviale e una autoscala. Il sub è stato portato in ospedale.

Operazione complessa

Un’operazione resa molto difficile a causa della posizione impervia in cui era situato il 47enne, e per questo si è reso necessario doverlo imbracare su di una barella rigida. Quest’ultima, a sua volta, è stata sollevata tramite autoscala fino al raggiungimento di un punto sicuro in banchina dove successivamente l’uomo è stato affidato alle cure del personale medico per il successivo trasporto in ospedale.

Un salvataggio in coordinamento

L’impegno congiunto, profuso dalle diverse istituzioni, ha così permesso di mettere in salvo l’ennesima persona che, purtroppo, violando le disposizioni previste dal Codice della Navigazione, ha imprudentemente esercitato la pesca in porto in un’are per di più insidiosa.