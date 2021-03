Un bimbo di due anni è morto mentre, dopo essersi sentito male, veniva portato in ambulanza da Santa Teresa (Me) al Policlinico di Messina. Il piccolo era prima stato trasportato d’urgenza dai genitori al Punto territoriale di emergenza 118 di Santa Teresa di Riva per un problema gastrointestinale e i medici hanno deciso di trasferirlo al Policlinico dove è giunto privo di vita.

La ricostruzione delle drammatiche fasi

La famiglia del bambino vive nel Paese di Savoca. La comunità locale è, sdesso, sotto shock per la morte del bambino che avrebbe compiuto due anni tra un paio di settimane. Era stato male accusando disturbi gastrointestinali, nel corso della scorsa notte. Le sue condizioni sono peggiorate e alle 9 del mattino di ieri, sabato, i familiari, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, lo avrebbero portato al Posto di primo soccorso, il Pte di S. Teresa di Riva e poi da un pediatra.

In seguito il piccolo sarebbe tornato al Pte anche su indicazione del pediatra e da lì, vistol’aggravrsi rapido dellesue condizioni, sarebbe scattata la decisione del trasporto con un’ambulanza del 118 al Policlinico di Messina, dove, prò è giunto in condizioni disperate. Il suo cuoricino ha cessato di battere nonostante l’intervento dei medici rianimatori.

Fasi da chiarire

Su questa fase la ricostruzione si fa incerta. Da stabilire se il bambino sia morto durante il trasporto o dopo l’arrivo al policlinico visto che dei fatti ci sono due diverse versioni fra loro contrastanti.

La comunità nello sconforto

La notizia della tragedia ha gettato nello sconforto l’intero paese, una comunità dove la famiglia è molto stimata e conosciuta. Sui motivi del decesso del bimbo indaga la Polizia di Stato. “L’intera comunità savocese – ha detto a Tempostretto il sindaco, Massimo Stracuzzi – si stringe al dolore della famiglia. Il bimbo era la mascotte della scuola calcio di Savoca, non sarà facile riprendersi da questa tragedia”.