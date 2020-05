Dramma senza fine per la famiglia del bambino

Il padre del bambino di 4 anni che ieri è morto annegato nella piscina di casa, a Varcaturo (Giugliano, Napoli), è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di sabato 23 maggio sulla variante Anas della statale Domitiana.

Stando a quanto si è appreso, l’uomo, alla guida di una Volskwagen Golf, stava tornando insieme a un altro figlio in ospedale per portare gli indumenti per la salma del piccolo. Però, per cause ancora da accertare, all’altezza dello svincolo per Quarto, in direzione Napoli, l’auto è rimasta coinvolta in un tamponamento con altre due vetture e si è capovolta.

L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pozzuoli in gravi condizionali. Non ha riportato ferite preoccupanti, invece, l’altro figlio che si trovava con lui ma è in stato di shock. Fonte: Ansa.