Raffica di multe anche per mezzi in sosta selvaggia

Controlli degli agenti della polizia municipale sono scattati nella zona di Corso Finocchiaro Aprile contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Per un giorno la strada a due passi dal tribunale è stata sgombera di venditori ambulanti abusivi e auto in doppia e tripla fila.

Come successo nella zona di corso Tukory sono stati multati ed è stata sequestrata merce a diversi ambulanti. A tre senza licenza sono stati sequestrati frutta e verdura per 500 chili. Ad altri tre che vendevano pane senza le necessarie autorizzazioni è stata sequestrata l’attrezzatura e multati con 5 mila euro.

Elevati 90 verbali per mezzi in doppia fila

Sono stati elevati 90 avvisi per violazione del codice della strada per doppia fila, per sosta su attraversamenti pedonali, per sosta nei posti riservati a persone con disabilità senza averne titolo, vertice di incrocio, 21 autovetture sono state rimosse perché in divieto di sosta, tutti in corso Finocchiaro Aprile.

Multate con lo “Street Control” in via Dante, via Lascaris, via Marconi 83 veicoli in sosta in doppia fila. Rimossi anche 6 veicoli che giacevano in stato di abbandono, sequestrate 3 auto in sosta senza assicurazione e avviate a confisca altri due veicoli che risultavano già sottoposti a sequestro. Controlli anche in via Maqueda dove ieri si è verificato il danneggiamento delle vetture da parte di un ambulante. Sono in corso di accertamento le posizioni di quattro venditori.

Altri 81 veicoli controllati

Nei punti di controllo, 81 veicoli di ogni tipo sono stati sottoposti a verifica; sono stati così sequestrati altri 4 veicoli che circolavano senza assicurazione, sorpreso Un automobilista che guidava senza patente, un altro con patente scaduta. Sottoposti a fermo 3 motocicli perché il conducente non indossava il casco e sequestrati due velocipedi elettrici irregolari.

A seguire, nell’arco della stessa mattinata, altri 20 uomini e donne della polizia municipale con la fattiva collaborazione del comando provinciale dei carabinieri hanno sviluppato un’azione tesa ad assicurare adeguati livelli di vivibilità in una zona che ultimamente ha registrato parecchie proteste da parte dei cittadini; in quest’ottica è stato effettuato anche un approfondito controllo sull’ambulantato che abitualmente opera a cavallo della via Maqueda.

I controlli dopo i danneggiamenti alle auto di un ambulante

Lo specifico controllo si è reso necessario a seguito dei fatti incresciosi avvenuti ieri dove un venditore ambulante cittadino extracomunitario, avendo difficoltà a sistemare la propria mercanzia ed avendo perciò avuto contrasti con alcuni automobilisti, ha sfogato la propria aggressività danneggiando seriamente 13 autovetture e tentando infine di ferire i passanti col lancio di pietre ed altri oggetti sino a che è stato tratto in arresto dai carabinieri nel frattempo intervenuti. Le pattuglie della polizia municipale e dei militari dell’Arma hanno operato controlli su cose e persone, facendo intervenire anche l’unità cinofila della polizia municipale I risultati degli accertamenti effettuati sono adesso al vaglio del Comando per le successive azioni conseguenti, in particolare la posizione di 4 commercianti ambulanti è attualmente oggetto di ulteriori accertamenti.

Le parole del comandante della Municipale

Queste le parole di Angelo Colucciello, comandante della polizia municipale: “La Città, in maniera costante, quotidiana, chiede alla Polizia Municipale di poter vivere in un ambiente decoroso e sicuro, che non sia caratterizzato invece da quegli episodi delinquenziali e di malcostume che sono stati purtroppo caratteristica della storia cittadina. Il Cittadino palermitano vuole giustamente vivere in sicurezza, e bene, nell’ambiente sano di questa meravigliosa Città, ed il nostro dovere è far di tutto per far sì che questo si realizzi”.