Via libera al percorso per abbattere l’ecomostro di via Tiro a Segno. La Giunta comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dell’intervento di riqualificazione dell’area proprio di Via Tiro a Segno, a partire dalla demolizione dell’immobile incompiuto presente nel sito e le attività preliminari di bonifica.

L’approvazione rappresenta un passaggio decisivo per l’avvio delle operazioni che consentiranno di eliminare una struttura da anni incompleta e inutilizzata, restituendo sicurezza e decoro a un’area strategica della città.

La scelta della demolizione dopo bonifiche parziali

La scelta della demolizione è coerente con l’indirizzo espresso dal Consiglio comunale che, con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2026, ha approvato un ordine del giorno con il quale è stato dato mandato all’Amministrazione di procedere all’abbattimento dello scheletro dell’immobile, da tempo identificato come “ecomostro”, e di avviare il percorso di recupero e riqualificazione dell’area.

Il progetto, redatto a seguito di approfondite verifiche tecniche, geologiche, strutturali e idrauliche, prevede la demolizione controllata della struttura esistente e gli interventi necessari alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito. L’importo complessivo del primo stralcio ammonta a 741.220,90 euro, di cui 494.746,52 euro destinati ai lavori.

Passaggio essenziale per il recupero dell’area

“L’approvazione del progetto esecutivo per la demolizione dell’immobile incompiuto di Via Tiro a Segno rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero di un’area che per troppo tempo è stata caratterizzata da degrado e abbandono. Con questo provvedimento diamo concreta attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio comunale e avviamo il primo stralcio di un intervento atteso dalla cittadinanza” dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

“La demolizione dello scheletro dell’edificio consentirà di eliminare una presenza che negli anni è diventata simbolo di incompiutezza, restituendo decoro e sicurezza a un contesto urbano strategico. Si tratta di un risultato frutto di un articolato lavoro amministrativo e tecnico che oggi ci permette di compiere un passo concreto verso la piena riqualificazione dell’area. Prosegue così l’impegno dell’Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana e la restituzione alla collettività di spazi pubblici oggi inutilizzati, attraverso interventi concreti che migliorano la qualità urbana e la vivibilità dei quartieri” concludono

Con questo provvedimento prende avvio la fase operativa che porterà alla rimozione definitiva di una struttura incompiuta che per anni ha rappresentato un elemento di degrado urbano, dando attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e alle aspettative dei cittadini per il recupero dell’area.