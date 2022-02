al vaglio le immagini delle telecamere

Sassaiola contro un treno in transito alla Stazione di Brancaccio, a Palermo. Tanta paura trai i passeggeri all’interno delle carrozze: il bilancio è di un vetro mandato in frantumi.

Vandalismo nel pomeriggio

L’atto vandalico, l’ennesimo del genere nelle ultime settimane, è accaduto oggi pomeriggio intorno alle ore 17 nel quartiere popolare di Palermo. Ad essere preso di mira è stato il Treno Regionale 5363 che in quel momento aveva rallentato la sua corsa per apprestarsi all’ingresso verso la Stazione Centrale del Capoluogo siciliano

Vetro in frantumi

Il convoglio – un Treno Pop di ultima generazione – procedeva in quel momento a bassa velocità sui binari del quartiere Brancaccio e ad un certo punto si è sentito un grosso rumore di vetri in frantumi. I passeggeri che viaggiavano a bordo degli scompartimenti sono rimasti stupiti nel notare il vetro spaccato della vettura. Nessuno però è riuscito a vedere chi ha scagliato i sassi contro il treno regionale.

Polizia indaga e visiona le telecamere

Le forze dell’ordine ora indagano sulla sassaiola a Brancaccio. Saranno controllate le videocamere del sistema di sorveglianza della zona, per cercare di risalire all’identità dell’autore o degli autori del gesto.

I precedenti

Non è la prima volta che accade un episodio del genere: pochi giorni fa a essere presi di mira sono stati i dipendenti Rap aggrediti a sassate in via Diego Orlando, angolo via Antonio Mongitore, nel quartiere dell’Albergheria. Dei giovani in via Giovanni Di Cristina a Ballarò avevano dato fuoco ad un grosso cumulo di rifiuti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato a spegnere le fiamme. E anche i pompieri sono stati aggrediti a colpi di pietre.

Lo scorso anno si è verificata una sassaiola contro i vigili del fuoco durante lo spegnimento di una “vampa” di San Giuseppe in via Li Puma allo Sperone sono stati danneggiai i mezzi dei pompieri e dei carabinieri. Fortunatamente sia i militari che i vigili del fuoco sono rimasti illesi.

In estate, a giugno, una sassaiola contro i mezzi Amat. Una grossa pietra è stata lanciata contro l’autobus della linea 806 che collega Palermo a Mondello in via Mater Dolorosa. La pietra ha provocato una lesione al parabrezza della vettura.

Il mese precedente un altro lancio di sassi in via Tindari, a Borgo Nuovo. Mentre a luglio è toccato in via Casalini dove alcuni ragazzi hanno lanciato delle pietre contro un mezzo della linea Amat. Un anno fa un tram della linea 1, in via Pecori Giraldi (sempre nello stesso quartiere) fu colpito da un sasso che mandò in frantumi il parabrezza del mezzo, costringendo il conducente a tornare in deposito.