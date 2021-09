Soccorsi dalla protezione civile e dalla Capitaneria

Sono arrivati a bordo di un’imbarcazione che si è incagliata nelle coste siracusane di Note. In 48, 47 uomini e una donna sono arrivati in Sicilia questo pomeriggio.

Sono arrivati a nuoto a riva e sono stati poi accolti e soccorsi dalla Guardia Costiera, la protezione civile, la Caritas. Sono in corso i controlli con i tamponi per verificare se vi siano positivi.

C’è apprensione perché la donna che parla in un inglese stentato ha parlato di un bambino. Si stanno attendendo i mediatori culturali per cercare di comprendere se in questo sbarco ci sia o meno un disperso. Nella zona della spiaggia è intervenuta anche la polizia.