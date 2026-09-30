Si chiude oggi la stagione balneare a Mondello con il marchio Italo Belga. E’, infatti, scaduta la sospensiva rilasciata ad inizio dell’estate sulla revoca della concessione.

E’ la storica fine di una stagione lunga 116 anni?

E potrebbe essere una data storica, che segna la fine di un percorso durato oltre un secolo, quello del legame tra la Italo Belga e la spiaggia di Mondello.

Le prossime tappe spostano la vicenda al 6 ottobre quando il Tar si pronuncerà in merito alla revoca della concessione balneare decisa dalla Regione. Il caso è scoppiato alla fine dello scorso inverno con la denuncia del deputato regionale Ismaele Lavardera, l’intervento della commissione antimafia e la successiva revoca decisa dall’amministrazione regionale. Sullo sfondo le presunte infiltrazioni della società che ha sempre respinto ogni accusa.

L’incognita dell’estate 2027

Poi c’è da costruire il futuro, con una grande incognita sull’estate 2027 in attesa che il Comune di Palermo dia il via libera al piano di utilizzo del demanio marittimo.