Si è svolto lo scambio di auguri per le imminenti festività natalizie con i carabinieri e i familiari dei militari nel complesso delle Caserme “dalla Chiesa-Calatafimi”, sede della Legione Carabinieri Sicilia e del 12° Reggimento, alla presenza del Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione.

Nel corso della cerimonia si è esibita la Fanfara del 12° Reggimento “Sicilia” che ha eseguito alcuni brani natalizi. Per l’occasione, inoltre, sono stati festeggiati due carabinieri in congedo, rispettivamente di 100 e 101 anni, accolti dal generale Castello e dai colleghi dell’associazione nazionale carabinieri.

Oltre 400 i partecipanti, fra personale in servizio, familiari e membri dell’associazione nazionale carabinieri in congedo, ai quali il generale Castello ha rivolto gli auguri per le prossime festività, ringraziando le famiglie per la loro importante e quotidiana azione di sostegno ai carabinieri in servizio. Durante l’evento, dopo un breve spettacolo di intrattenimento per i più piccoli, è stato anche inaugurato un “presepe” realizzato dai Carabinieri del 12° Reggimento, con la benedizione del Cappellano Militare della Legione Sicilia.