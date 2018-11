Sarebbero false due opere attribuite a Amedeo Modigliani esposte a Palermo nell’ambito della mostra ‘Modigliani. Les Femmes’ a Palazzo Bonocore: questa la convinzione di Carlo Pepi, collezionista d’arte toscano e studioso indipendente del grande artista livornese, come ha scritto lui stesso su Fb e come riportato dalla stampa. Già altre volte Pepi ha messo in dubbio l’autenticità di alcuni dipinti attribuiti a Modigliani: tra i casi più clamorosi quello relativo a opere esposte nella mostra del 2017 a Palazzo Ducale di Genova.

Pepi ha messo in dubbio l’autenticità dei dipinti ‘Jeanne’ e ‘Hannelore’ esposti a Palermo. “Si tratta di madornali, inaccettabili falsi”, ha scritto sul suo profilo facebook. Oggi lo studioso spiega di saper riconoscere i falsi perché “con il mio occhio so leggere il dna, la maniera e l’atmosfera di un’opera. E’ una mia caratteristica fin da quando ero giovanissimo. Quando vedo un’opera d’arte me ne accorgo subito e quando non lo è lo vedo all’istante. Sono allenatissimo”. Per Pepi, “di fronte a certi falsi non serve neanche vedere le opere dal vivo, sono lampanti. Una è la copia di un quadro simile, l’altra è un soggetto a sé, ma entrambi non c’entrano nulla con Modigliani”.