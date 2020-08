Scarcerato da 12 ore dopo un’accusa di furto, arrestato di nuovo dai carabinieri

Seicentomila euro a Dolce & Gabbana, Turano “polemica da ombrellone” ma resta quell’insolita velocità burocratica

Quasi 600 mila euro sono ben spesi per l'assessore Turano ma resta l'anomalia di una burocrazia efficiente come non mai in questa vicenda. Invito e speranza è che d'ora in poi sia sempre così per tutto e per tutti...