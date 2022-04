dal 4 maggio disponibile in tutte le librerie nazionali

“Penso che, per dire di conoscere bene una persona, devi sapere con quale numero calpesta il mondo”. Scarpe galleggianti è il nuovo libro di Alessio Castiglione, scrittore e pedagogista palermitano nonché presidente dell’associazione NewBookClub Community Lab; pubblicato per Navarra Editore. La lettura è accompagnata dalle illustrazioni di Giuseppe Vassallo, artista specializzato in Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. L’opera è stata presentata durante la Vie dei Librai presso il centro storico del capoluogo siciliano e ad aver condotto l’evento è stata Maria Eleonora Menna, giovanissima, ma con una fortissima passione per la scrittura e partecipante attiva dell’Associazione New Book Club community lab.

“Scarpe galleggianti” di Alessio Castiglione

Attraversare il mondo e le distese d’acqua per accorciare le distanze imposte dalla pandemia affrontata in questi ultimi anni è stato il desiderio più agognato. Il Covid19 ha ribaltato notoriamente la nostra quotidianità, costringendoci a sognare di riabbracciare le nostre persone mentre la nostra routine si sviluppava nelle mura di casa e non oltre.

A descriverne ogni emozione è proprio l’autore del libro che attraverso gli occhi di un adolescente racconta il disagio del primo amore provato attraverso un pc, dei limiti di un sistema scolastico contro cui ci si è scontrati e la temuta didattica a distanza, del sogno di un futuro promesso a se stessi colmo di incertezze traballanti. In mezzo a tutto questo ci sono un paio di scarpe galleggianti da regalare a chi si tiene stretto al cuore. Una dolcissima speranza e una mente brillante che si salva grazie alla fantasia. Il protagonista sogna una vita insieme a Morena, la ragazzina di cui si è innamorato durante le lezioni sulle piattaforme online.

Il nuovo libro di Alessio Castiglione sarà acquistabile presso “Dudi libreria per bambini e ragazzi” e sul sito della Navarra Editore. Dal 4 maggio sarà acquistabile in tutte le librerie nazionali e online.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare vengono organizzati laboratori di scrittura di comunità. Il gruppo organizzativo è composto da Alessio Castiglione, Gaia Garofalo, Simone Napoli, Nazareno Inzerillo, Margherita Chinnici, Morena Famà, Miriam Guercio, Alice Marchese e Gioacchino Alessio Capizzi.

Ci si incontra per scrivere, ispirati dal momento. Infine, se si vuole, si legge agli altri partecipanti la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub.