dal 22 al 25 aprile a palermo

Tutto pronto a Palermo per la Via dei Librai 2022. A questa edizione della kermesse letteraria, la settima, partecipa anche Sicilia On Demand Editore con la presentazione del primo libro del suo catalogo.

Si tratta del volume “Tutta un’altra Storia” di Totò Burrafato.

Orlando: “Un modello da esportare in tutta Italia”

“La via dei librai non deve essere più soltanto una tessera del mosaico di Palermo ma deve avere la capacità e l’ambizione di diventare un format nazionale, di esportare questo modello in tutta Italia”. Il sindaco Leoluca Orlando alla conferenza stampa di presentazione della settima edizione della Via dei Librai non si ferma solo al programma di quest’anno e alle “interconnessioni e snodi” che sono il tema di questa edizione della Via dei Librai che inizia venerdì prossimo sul Cassaro Alto di Palermo. Ma vuole lanciare la sfida perché questo modello di integrazione col territorio e di sviluppo dell’economia, grazie alla cultura, possa estendersi anche ad altre città d’Italia come è stato per le Vie dei Tesori.

La presentazione, i partecipanti

Il sindaco è intervenuto alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alle Terrazze del sole in via Vittorio Emanuele e alla quale hanno partecipato Giulio Pirrotta, per il comitato scientifico della manifestazione, Patrizia di Dio, presidente della Confcommercio di Palermo, e Giovanna Analdi presidente dell’associazione Cassaro Alto che con il comitato della Via dei Librai organizza l’iniziativa.

Oltre 90 appuntamenti, si comincia venerdì mattina

È stato Pirrotta a prendere la parola per primo e a sviluppare i temi che saranno affrontati negli oltre 90 appuntamenti che si terranno a cominciare da venerdì mattina, sottolineando proprio in relazione alla proposta del sindaco, come si sia intensificata la collaborazione con ALI, l’Associazione nazionale librai. Quindi Giovanna Analdi ha messo al primo l’importanza di questa fase di rinascita, del tornare sulla strada in presenza con il pubblico, in una via in cui i librai hanno tenuto duro in questi due anni di pandemia con sforzi enormi e sacrifici per mantenere aperte le loro botteghe.

Un messaggio di rinascita

E Patrizia di Dio ha ripreso subito questo messaggio di rinascita ricordando come, nonostante la pandemia abbia esaltato le vendite online, proprio il commercio sia il primo snodo tra cittadini e città e che il negozio del quartiere, oltre ai fattori concreti di consiglio sull’acquisto, diventa un’interconnessione di umanità insostituibile.

Le biblioteche di Palermo rete della cultura

Sono intervenuti poi Giuseppe Scuderi a nome dell’assessorato regionale ai Beni culturali che ha ricordato l’importanza del patto per la lettura stipulato a Palermo e la capacità delle biblioteche cittadine che sono diventate una vera e propria rete per la cultura; e infine Francesco Carnevale ha illustrato il progetto FEM (food experience museum) con l’apertura del museo sensoriale che vuole mettere in rete la tradizione della cucina palermitana recuperando le antiche ricette riconosciute nella dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità secondo l’Unesco.

I quattro eventi clou

venerdì 22 aprile

19.00 – 19.45

Isola Consolo – Piano della Cattedrale Interconnessioni e snodi

Presentazione del libro “Giocatori d’azzardo”, di V. Cusenza, Casa editrice Mondadori. Dialogano con l’autore A. Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, e G. Savatteri. Modera Marco Romano

sabato 23 aprile

19.00 – 19.45

Isola Consolo – piano Cattedrale Interconnessioni e snodi

“Siciliani di scoglio e siciliani di mare aperto”. Con L. Orlando, dialogano E. Militello (Southworking APS), M. Imperato (Edgemony) e G. Mineo (Pharmapp), modera G. Savatteri

domenica 24 aprile

19.00 – 19.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale Interconnessioni e snodi

Presentazione del libro “L’inverno dei Leoni” di S. Auci. Casa editrice Nord. Conversa con l’autrice la giornalista E. Terranova.

lunedì 25 aprile

19.00 – 19.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale Interconnessioni e snodi Presentazione del libro “Quando c’era Pasolini” di F. Abbate, edizioni Baldini + Castoldi. Con l’autore dialogano don L. Crapanzano e fra’ M. Billetta.

Il programma completo

Questo l’elenco degli eventi, sono possibili variazioni anche a ridosso degli appuntamenti per ragioni organizzative o per eventi atmosferici:

Venerdì 22 aprile 2022

10.00

Buongiorno Cassaro – Diretta social con informazioni, notizie, anticipazioni e ospiti della giornata a La Via dei Librai – Prima giornata con la staffetta delle scuole: ospite Antonella Di Bartolo, curata da Roberto Leone

9.30

Convitto Nazionale “G. Falcone” – piazza Sett’Angeli

Presentazione del libro “Lea” di A. Di Liberto – Casa editrice Gallucci, curata dal Convitto Nazionale “G. Falcone”

10.00 – 10.45

Isola Consolo – Piano della Cattedrale

Lettura di brani tratti dal libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” di F. Geda, casa editrice Baldini & Castoldi,

curata dall’Istituto comprensivo “S. Pertini”.

10.00 – 10.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Accoglienza dei visitatori

Raccolta firme a sostegno dell’ “Appello per la cultura della lettura a Palermo”.

Presentazione al pubblico delle attività culturali della scuola.

Presenza di autori e poeti. Curata dall’istituto IPSSEOA “P. Piazza”.

11.00 – 11.45

Isola Consolo – Piano della Cattedrale

“Incontro con autori siciliani. Valorizziamo le risorse letterarie dell’isola”

Partecipa V. Ambrosecchio, curato dal Liceo musicale “Regina Margherita”.

11.00 – 11.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

“Incontro con autori siciliani. Valorizziamo le risorse letterarie dell’isola”

Letture di poesie curate da studenti e studentesse. Partecipano N. De Lisi e A. Arena, a cura del Liceo classico “V. Emanuele II”.

11.00 – 11.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “Aria sotto il mare” di G. Pellegrino, Giovane Holden Edizioni. Modera I. Loi

11.00 – 11.45

Spazio Flaccovio – Liceo classico “V. Emanuele II” via S. da Bologna

Raccolta firme a sostegno dell’ “Appello per la cultura della lettura a Palermo” curata da studenti e studentesse del Liceo classico “Vittorio Emanuele II”.

11.00 – 11.45

Convitto Nazionale “G. Falcone” – piazza Sett’Angeli

Presentazione del libro “Rosso Malpelo. Dalla novella di Giovanni Verga al film di Pasquale Scimeca” a cura di S. Di Gesù – Ed. Salarchi. Partecipa P. Scimeca, curata dal Convitto Nazionale “G. Falcone”.

12.00 – 12.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

“Incontri con autori siciliani. Valorizziamo le risorse letterarie dell’isola”, curato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ragusa e Kiyohara – Parlatore”.

Dalle 12.00

Banda musicale itinerante lungo il Cassaro, curata dal Liceo “Regina Margherita”.

16.00 – 16.45

Raccolta firme per le vie del Cassaro a sostegno dell’Appello per la cultura della lettura a Palermo

curata da studenti e studentesse dell’Istituto Superiore “E. Majorana”.

16.00 – 16.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione del libro “‘A ballata ru viecchiu marinaiu” di G. Tarantino e A. La Rosa. Casa editrice Edity. Dialogherà con gli autori C. Collovà. Incontro curato da Edity Editore.

16.00 – 16.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Nuara” di P. Scardisco, casa editrice Il Convivio.

D. Martinez dialoga con l’autrice. Introduce l’editore G. Manitta, incontro curato da Il Convivio Editore.

16.00 – 16.45

Isola Sciascia – piazza Bologni Interconnessioni e snodi

Librai e commercio di prossimità nel disegno della comunità. Intervengono P. Di Dio, N. Macaione, G. Analdi.

17.00 – 17.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione del libro “Nostra patria è il mondo intero. 150 anni di emigrazione siciliana” di N. Grato e G. Oddo, edito da Istituto poligrafico europeo. Con gli autori dialogano S. Lombino e F. Virga. Incontro curato dall’Istituto Poligrafico Europeo.

17.00 – 17.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Carota sulla luna” di A. Franco, Casa editrice Museo Pasqualino. M. Manera dialogherà con l’autrice. Incontro curato dalle Edizioni del Museo Pasqualino.

17.00 – 17.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione di due volumi della collana “GenerAzioni. Letteratura e altri saperi”, Palermo University Press, “Sorelle d’Italia. Scrittrici e identità nazionale” a cura di C.Natoli e R. Raineri, e “Crescere/Svilupparsi. Teorie e rappresentazioni fra mondo antico e scienze della vita contemporanee” a cura di F. Giorgianni, P. Li Causi, M. C. Maggio, R. Marchese. Ospiti A. Negri, A. Varsalona, C. Varsalona, I. Piparo. Studenti e studentesse dell’Università di Palermo, dialogheranno con C. Natoli e P. Li Causi. Incontro curato da Palermo University Press

18.00 – 18.45

Isola Consolo – Piano della Cattedrale

Presentazione del libro “I Fratelli Graviano” di S. Palazzolo, Casa editrice Laterza.

R. Leone dialogherà con l’autore. Incontro curato da L’Ora Edizione straordinaria.

18.00 – 18.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Storie senza dogmi” di A Orioli. Illustrazioni di A. Amorotti, Casa editrice Nessun dogma. Intervengono l’editore G. Maone e il disegnatore P. Naselli. Incontro curato da Nessun dogma.

18.00 – 18.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “Diavoli di sabbia” di E. Seminara, Casa editrice Einaudi.

E. Lombardo dialoga con l’autrice. Incontro curato della libreria Modusvivendi.

18.00

Balata – via Roma 218 (angolo via Vittorio Emanuele)

Apertura al pubblico del FEM Food Experience Museum

FEM è un progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014 – 2020.

19.00 – 19.45

Isola Consolo – Piano della Cattedrale Interconnessioni e snodi

Presentazione del libro “Giocatori d’azzardo”, di V. Cusenza, Casa editrice Mondadori. Dialogano con l’autore A. Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, e G. Savatteri. Modera Marco Romano.

18.00

Balata – via Roma 218 (angolo via Vittorio Emanuele)

Apertura al pubblico del FEM Food Experience Museum

FEM è un progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014 – 2020.

20.00 – 22.00

Balata – via Roma 218 (angolo via Vittorio Emanuele)

Cerimonia di inaugurazione del FEM Food Experience Museum con i “cunti” di S. Piparo. Degustazione di piatti e vini palermitani. FEM è un progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014 – 2020.

21.00 – 21.45

Isola Consolo – Piano della Cattedrale

Presentazione del libro “Cuncuma” di R. Conti, Edizioni Ex Libris. L’autore dialoga con G. Cusumano, M. Saeli e C. Guidotti, modera D. Martino, letture di F. Picciurro e A. Messina.

Incontro curato da Edizioni Ex Libris.

21.00 – 21.45

Isola Pasolini – Via Collegio di Giusino Gruppi di lettura e Booklovers

Letture in campo, tema libero: Laboratorio di lettura ad alta voce.

Appuntamento coordinato da G. Sales Pandolfini. Intervengono V. Balsamo, G. Briguglia e L. Ferracane.

La partecipazione è aperta su prenotazione da inviare entro le 16 dello stesso giorno a info@laviadeilibrai.it

Sabato 23 aprile 2022

10.00

Buongiorno Cassaro – Diretta social con informazioni, notizie, anticipazioni e ospiti della giornata a La Via dei Librai. Gli appuntamento del pomeriggio con Marta Occhipinti. Ospite Domenico Michelon, curata da Roberto Leone.

10.00 – 10.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

“Femminicidi a processo.Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere” di A. Dino, Casa editrice Meltemi. Incontro curato dal Centro Pio La Torre.

10.00 – 12.45

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Visita guidata al rifugio anti-aereo

Previste 3 partenze (ore 10.00 – ore 11.00 e ore 12.00) – Gruppi di max 15 persone, a cura della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”.

11.00 – 12.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Il posto della cenere” di B. Monroy, edizioni Arkadia.

Partecipa l’autrice, letture curate da R. Clementi e S. Blandeburgo.

11.00 – 11.45

Isola Sciascia – piazza Bologni – Interconnessioni e snodi

Appello per la cultura della lettura.

Incontro curato dalla rivista “Polis. Appunti pro comunità”.

12.00 – 12.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “The Border Line – UKR refugees” di G. Brancato, G. Campanella e D.Cangemi. Edity Editore. Presenti gli autori. Incontro curato da Edity Editore.

12.00 – 12.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Convegno dal titolo: “Comunità è valore. Costruire connessioni” , interverranno S. Sunseri e M. Guizzardi.

Incontro curato dalla Community di PALERMO MAMME.

16.00 – 16.45 Gruppi di Lettura e Booklovers

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Laboratorio di lettura ad alta voce, curato dal Circolo LaAV Palermo.

16.00 – 16.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “A scuola con il Sig. C” di F. Bellina e L. Salmeri. New Digital Frontiers. Introduce A. Le Moli, direttore della collana Scolastica, presenti gli autori. Incontro curato dal prof. A. Giuffrida, direttore di New digital frontiers.

16.00 – 16.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “Alla fine del sentiero” di A. Gambino. 500g Editore. L’autore dialoga con l’editore F. Teriaca. Incontro curato da 500g Editore.

16.00 – 16.45

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Joyce, Pasolini e Consolo. Dalle collezioni de L’Ora al web. Incontro curato da L’Ora Edizione straordinaria.

16.30 – 17.30

Convitto Nazionale “G. Falcone” – piazza Sett’angeli

Presentazione del libro “Il mondo mi riguarda” di C. Lombardo, Raffaello Editore. Presente l’autrice e i bambini delle classi 4^ e 5^ elementari del Convitto Nazionale “G. Falcone”

Incontro curato dalla Libreria Vaccaro e dalla Scuola Convitto Nazionale “G. Falcone”.

17.00 – 17.45

Isola Consolo – piano Cattedrale Interconnessioni e snodi Interconnessioni e Snodi per la mobilità da e per Palermo: aeroporto, ferrovie, porto, trasporti urbani. Coordina G. Amato. Dialogano G. Scalia e M. Cimino

17.00 – 17.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Cinque assurdità sull’idea di Dio” di G. Armato. Casa editrice Calibano. Partecipano il prof. S. Colletta-Drago e la prof.ssa F. Armato. Incontro curato da G. Armato.

17.00 – 17.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “I fantasmi della Monaca” di S. Piscopo, Casa editrice Porto Seguro. L’autore dialoga con G. M. Piscopo. Letture di G. Bonanno. Incontro curato dall’autore.

17.00-17.45

Atrio del Palazzo Riso

Omaggio a Dedalo di A. Margagliotta

Con l’autore dialogano G. Scuderi e P. De Marco, letture di E. Magro.

Incontro curato dal Dipartimento di Architettura – Ingegneria edile dell’Università degli Studi di Palermo.

18.00 – 18.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione dei libri “Di panchina in panchina” e “Ai tristi tempi del coronavirus”, di M. Crispi, Edizioni Ex Libris. Presenti con l’autore G. Pantaleone e C. Guidotti. Incontro curato da Edizioni Ex Libris.

18.00 – 18.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Palermo al tempo dei bombardamenti” di D. Michelon, casa editrice Dario Flaccovio. G. Basile dialoga con l’autore. Incontro curato da Dario Flaccovio Editore.

18.00 – 18.45

Isola Sciascia – piazza Bologni Interconnessioni e snodi

Presentazione del libro “Il codice etico delle imprese. Istruzioni per l’uso” di L. Palumbo, editore Officine Grafiche. Conversazione sulla responsabilità sociale d’impresa. Dialoga con l’autore D. Didonna.

18.00 – 19.00

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

“Omaggio a Letizia Battaglia”, mostra fotografica della reporter negli anni trascorsi al giornale L’Ora. Partecipa F. Zecchin. Incontro curato dalla Biblioteca Regionale “A. Bombace”.

18.00 – 19.00

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Visita guidata al rifugio anti-aereo.

Previste 2 partenze (ore 18.00 – ore 18.30)- Gruppi di max 15 persone, a cura della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”.

18.00 – 22.00

Balata – via Roma 218 (angolo via Vittorio Emanuele)

Visite guidate del FEM Food Experience Museum

(ingresso libero su prenotazione https://foodexperiencemuseum.it/prenota)

FEM è un progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014 – 2020.

19.00 – 19.45

Isola Consolo – piano Cattedrale Interconnessioni e snodi

“Siciliani di scoglio e siciliani di mare aperto”. Con L. Orlando, dialogano E. Militello (Southworking APS), M. Imperato (Edgemony) e G. Mineo (Pharmapp), modera G. Savatteri

20.00 – 20.45

Isola Consolo – piano Cattedrale

Presentazione del libro “Lo Scordabolario” di S. Piparo, Dario Flaccovio Editore. Intervengono insieme all’autore S. Palazzolo ed E. M. Ponte. Incontro curato da Dario Flaccovio Editore.

20.00 – 20.45

Isola Pasolini – via Collegio di Giusino Gruppi di lettura e Booklovers

Letture sulla pace: laboratorio di letture autoprodotte a cura di G. Basile, R. Carini, T. Gammauta e I. Rasi.

20.00 – 20.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “L’ultima creatura. Regni distrutti” di E. Prontera, Spazio Cultura Edizioni. L’autrice dialoga con l’editore N. Macaione. Incontro curato da Spazio Cultura Edizioni

21.00 – 21.45

Isola Pasolini – via Collegio di Giusino Gruppi di lettura e Booklovers

Letture in campo, tema libero: Laboratorio di lettura ad alta voce.

Appuntamento coordinato da G. Sales Pandolfini. Interverranno V. Balsamo, G. Briguglia e L. Ferracane

La partecipazione è aperta su prenotazione da inviare entro le 16 dello stesso giorno a info@laviadeilibrai.it

Domenica 24 aprile 2022

10.00

Buongiorno Cassaro – Diretta social con informazioni, notizie, anticipazioni e ospiti della giornata a La Via dei Librai. Guida alle visite al rifugio antiaereo. Presentazione libro su La Torre curata da Roberto Leone.

10.00 – 12.45

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Visita guidata al rifugio anti-aereo

Previste 3 partenze (ore 10.00 – ore 11.00 e ore 12.00) – Gruppi di max 15 persone

A cura della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”

11.00 – 11.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Impara ad ascoltarti” di Prem Rawat. Casa editrice BUR. Interverranno G. Randazzo (attore) e G. Gilli (arpista e cantante). È prevista la riproduzione simultanea del Video promozionale di Prem Rawat.

Incontro curato dall’Associazione In Touch APS.

11.00 – 11.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “South working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia” a cura di E. Militello e M. Mirabile, Donzelli Editore. I curatori dialogano con M. Guizzardi. Incontro curato da South working APS.

12.00 – 12.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino – Gruppi di lettura e Booklovers

12-12.15 Presentazione del libro “Viaggi interrotti” di M. Arcoleo,Qanat editore.

Incontro curato dalla Biblioteca dell’IPSSEOA “Pietro Piazza”.

12.15 – 12.30

Presentazione del libro “Due terre e un cuore. Storia di una ex expat” di C. Marsala”, Casa editrice Kemonia, evento curato dall’autrice.

12.30 – 12.45 Presentazione del libro “Ultimi papaveri” di E. Mineo, LFA Editore.

Evento curato dall’autrice.

È prevista la proiezione simultanea del video “Vento di guerra” prodotto da B. Lo fermo

12.00 – 12.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione dei libri “Il tempio delle cose” di M. Scaduto, “Un comunista piccolo piccolo” di G. Giannilivigni, “Appunti sullo zio Pio” di F. La Torre. Dialogano con gli autori S. Ciulla, F. La Torre e F. Gagliano.

Incontro curato dall’Associazione Informazione Libera

16.00 – 16.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione del libro “Axel Thorkild. Il signore dell’isola di Man” di R. Strano, casa editrice Antipodes. L’autore dialoga con A. Schiera. Incontro curato dalla casa editrice Antipodes.

16.00 – 16.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino – Gruppi di lettura e Booklovers

Laboratorio di lettura ad alta voce, organizzato da Circolo LaAV Palermo.

16.00 – 16.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “Filastrocche di amor cortese” di C. Croce, Navarra Editore. Con l’autrice dialoga V. Chinnici. Incontro curato da Navarra Editore.

17.00 – 17.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione del libro “Dodici passi nel mistero” di G. M. Costa e R. Leone, edito da GEDI per La Repubblica. Interviene con gli autori D. Troja. Incontro curato da La Repubblica – Palermo.

17.00 – 17.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Piazza Bologni” di A. Prestigiacomo e G. D’Amato. Casa editrice Athos. Presenti gli autori

Incontro curato dall’Associazione Athos.

17.00 – 17.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “Corpi minori” di J. Buzz, casa editrice Mondadori.

S. Auci dialoga con l’autore. Incontro curato dalla libreria Mondadori.

18.00 – 18.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione del libro “Il soffio della ragione” di A. Consolo, Casa editrice Torri del Vento. Incontro curato da Torri del Vento Edizioni.

18.00 – 18.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Le strade di ieri” di M. Mulia, Casa editrice Brè. Presente l’autore.

Incontro curato dalla Biblioteca dell’IPSSEOA “Pietro Piazza”.

18.00 – 18.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “L’isola spettrale. Guida immaginifica ai fantasmi di Sicilia”, di B. Biondi, casa editrice Il Palindromo. R. Battiato dialoga con l’autore. Incontro curato da Il Palindromo.

18.00 – 19.00

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Visita guidata al rifugio anti-aereo

Previste 2 partenze (ore 18.00 – ore 18.30) – Gruppi di max 15 persone, a cura della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”.

18.00 – 22.00

Balata – via Roma 218 (angolo via Vittorio Emanuele)

Visite guidate del FEM Food Experience Museum

(ingresso libero su prenotazione https://foodexperiencemuseum.it/prenota)

FEM è un progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014 – 2020.

19.00 – 19.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale Interconnessioni e snodi

Presentazione del libro “L’inverno dei Leoni” di S. Auci. Casa editrice Nord. Conversa con l’autrice la giornalista E. Terranova.

21.00 – 21.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino Gruppi di lettura e Booklovers.

Letture in campo, tema libero: Laboratorio di lettura ad alta voce.

Appuntamento coordinato da G. Sales Pandolfini. Intervengono V. Balsamo, G. Briguglia e L. Ferracane.

La partecipazione è aperta su prenotazione da inviare entro le 16 dello stesso giorno a info@laviadeilibrai.it

Lunedì 25 aprile 2022

10.00

Buongiorno Cassaro – Diretta social con informazioni, notizie, anticipazioni e ospiti della giornata a La Via dei Librai. Con Gian Mauro Costa e Fulvio Abbate, Palermo ieri e oggi, curata da R. Leone.

10.00 – 12.45

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Visita guidata al rifugio anti-aereo

Previste 3 partenze (ore 10.00 – ore 11.00 e ore 12.00) – Gruppi di max 15 persone, a cura della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”.

11.00 – 11.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale – Interconnessioni e snodi

L’Università, la scuola e le periferie come snodi della comunità. Dialogano M. Carta, A. Di Bartolo F. Montagnani, B. Lino a partire dal libro “Città aumentate. Dieci gesti barriera per il futuro” di M. Carta, Edizioni Il Margine.

11.00 – 11.15

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino – Gruppi di lettura e Booklovers.

G. Di Giovanni parlerà di filosofia poetica nell’ambito del movimento denominato “Artecentrismo”.

Incontro curato da G. Di Giovanni

11.00 -11.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro di G. Mafai “Agenda rossa”, Casa editrice VandA e Publishing. Parteciperanno all’incontro A. Mafai, B. Agnello e G. Perriera. Incontro curato da VandA e Publishing.

16.00 – 16.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino – Gruppi di lettura e Booklovers

Antologia per la pace: Lettura di diversi brani tratti da testi di letteratura internazionale. Incontro curato da I. Sottile

16.00 – 16.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “Scarpe galleggianti” di A. Castiglione e G. Vassallo, Navarra Editore. Gli autori dialogano con M. E. Menna. Incontro curato da Navarra Editore.

17.00 – 17.45

Biblioteca Regionale “A. Bombace”

Presentazione del libro “Mason Hammond. La guerra in Sicilia di un professore di Harvard” di A. Albergoni, edizioni Arti grafiche Palermitane. Evento curato da Arti grafiche Palermitane.

17.00 – 17.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale – Interconnessioni e snodi

Presentazione del libro “Se Dio non vale un quadro” di L. Palmeri, Casa editrice Gangemi.

Con l’autore dialogano M. Zito, assessore comunale alle Culture e M. Papa, illustratore.

17.00 – 17.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino

Presentazione del libro “Venezia e il Liberty” di D. Brignone 40due Edizioni. Con l’autrice dialogano M. Giordano, storica dell’arte, e G. Sgarlata, giornalista. Incontro curato da 40due Edizioni.

17.00 – 17.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Interconnessioni e snodi: la Comunità Spazio Cultura. Partecipano: i direttori editoriali: lo scrittore B. Balistreri (Spazio Narrativa), il poeta N. Romano (Spazio Poesia), il saggista P. Hamel (STORIA Libero Pensiero), il prof. A. Cavadi (HUMANITAS libero pensiero), lo scrittore V. Matta (Letture maledette), la scrittrice A. Giacona (Elpis), lo scrittore e cantautore S. Nocera Bracco (Il Tempio di Meda). Incontro curato dalla Libreria Macaione.

18.00 – 18.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale

Presentazione del libro “Luci di luglio” di G. Costa, casa editrice Mondadori

Interviene S. Ferlita.

18.00 – 18.45

Isola Pasolini – via Collegio del Giusino – Gruppi di lettura e Booklovers.

Antologia per la pace: lettura di diversi brani tratti da testi di letteratura internazionale, a cura di Ottaviano Molteni.

18.00 – 18.45

Isola Sciascia – piazza Bologni

Presentazione del libro “E ci protegge la luna” di A. Bazzi, casa editrice Mondadori. S. Piazzese dialoga con l’autrice. Incontro curato dalla libreria Mondadori.

18.00 – 22.00

Balata – via Roma 218 (angolo via Vittorio Emanuele)

Visite guidate del FEM Food Experience Museum

(ingresso libero su prenotazione https://foodexperiencemuseum.it/prenota)

FEM è un progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014 – 2020.

19.00 – 19.45

Isola Consolo – piano della Cattedrale Interconnessioni e snodi Presentazione del libro “Quando c’era Pasolini” di F. Abbate, edizioni Baldini + Castoldi. Con l’autore dialogano don L. Crapanzano e fra’ M. Billetta.

Attività collaterali

22 – 25 aprile

10.30 – 13.30/17.00 – 20.00. domenica: 10.00 – 13.00

Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia

“Mostra fotografica sulle linee ferroviarie”

22 – 25 aprile

10.30 – 13.30/17.00 – 20.00. domenica: 10.00 – 13.00

Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia

“Mostra documentaria mappe e carte geografiche”

22 – 25 aprile

Palazzo Riso – Museo Regionale d’arte moderna e contemporanea

“Sismografie narrative” di D. Lombardo (Installazione artistica nelle vetrine del museo)

23 – 24 aprile

9.30 – 18.00

Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia

Visite guidate all’interno

23 – 24 aprile

10.30 – 13.30/17.00 – 20.00

Biblioteca della Facoltà Teologica di Sicilia – via Vittorio Emanuele, 463 (altezza villa Bonanno)

Mostra bibliografica “Santi di Sicilia” ordinata dalla direttrice prof.ssa F.P. Massara, a cura della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

22 – 30 aprile

10.30 – 13.30/17.00 – 20.00. domenica: 10.00 – 13.00

Libreria “La stanza di carta”

“Time to time” mostra del designer Gae Milazzo