Il documento contestato dai sindaci del territorio e parte della maggioranza

Ha rischiato di implodere la maggioranza alla Regione siciliana sul piano paesaggistico della Città metropolitana di Palermo. Quel documento strategico dovrebbe fissare le regole per tutelare il territorio, il patrimonio storico e ambientale, conciliando la salvaguardia con lo sviluppo.

Dopo il via libera del Dipartimento dei Beni culturali, però, è esplosa la protesta trasversale nella maggioranza: i deputati Figuccia e Ferrara e l’assessore regionale alle Attività produttiveTamajo hanno chiesto di fermare il provvedimento, contestato anche dai sindaci del territorio.

Per Figuccia, quel decreto avrebbe bloccato lo sviluppo del territorio mettendo a rischio investimenti e posti di lavoro. E alla fine è arrivata la retromarcia dell’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato: il piano viene ritirato per nuovi approfondimenti e per aprire il confronto con i territori. Una decisione apprezzata da Schifani, che aveva convocato una riunione sull’emergenza politica.