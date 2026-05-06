Scatta il piano traffico estivo nella borgata di Mondello, quest’anno con oltre un mese di anticipo rispetto agli anni scorso. Il Comune di Palermo, in via sperimentale, lancia un nuovo assetto della mobilità nella borgata marinara di Mondello, con l’anticipazione all’8 maggio e fino al 30 settembre, di un’ampia area pedonale e di una Zona a Traffico Limitato (ZTL). Il provvedimento, adottato dall’Ufficio mobilità sostenibile, diretto dall’Ing. Biondo, punta a migliorare la sicurezza, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità ambientale del litorale.

L’anticipazione a dopodomani, 8 maggio, del piano

L’anticipazione è stata decisa dal Sindaco Lagalla e dall’Assessore Carta nell’ambito del più generale programma di interventi per la gestione integrata della borgata di Mondello a seguito dei provvedimenti regionali relativi alla concessione della spiaggia che hanno determinato una necessità di interventi attivi per ridurre la pressione antropica e garantire la più adeguata e rispettosa fruizione della spiaggia e del litorale da parte dei palermitani e dei turisti.

L’intervento prevede la pedonalizzazione di ampi tratti di viale Regina Elena con le stesse modalità degli anni scorsi, con accessi regolamentati e limitati a specifiche categorie autorizzate, e l’istituzione di una ZTL serale (dalle 20:00 alle 24:00, con estensione fino all’1:00 nei prefestivi) in un perimetro più ampio che include piazza Mondello e le alcune vie limitrofe della borgata.

La nuova configurazione della viabilità introduce inoltre modifiche al trasporto pubblico locale, con deviazione delle linee su viale Principe di Scalea, e una riorganizzazione complessiva degli spazi stradali, con nuove aree per pedoni, ciclisti, sosta breve e carico-scarico.

Una fase di monitoraggio, le navette gratuite

Il Comune monitorerà gli effetti della sperimentazione per valutare eventuali ulteriori sviluppi e consolidamenti delle misure adottate.

Come già avvenuto l’anno scorso l’AMAT istituirà delle navette gratuite per i residenti a Palermo, biglietto a 50 centesimi per i non residenti e accessi gratuiti per determinate categorie e sconti sulle linee che collegano la città alle borgate di Mondello e Sferracavallo. In particolare, saranno 4 le linee al servizio dell’utenza: linea 84 dal parcheggio Galatea a Mondello Torre attivata subito; linea 86 da Mondello Torre all’Addaura (via Gualtiero Caltagirone); linea 87 da Mondello Torre a Partanna (piazzetta della Serenità); linea 88 da Punta Barcarello a Punta Mare attivate nelle settimane successive per motivi organizzativi.

Potranno viaggiare gratuitamente sulle navette anche i soggetti under 12, gli over 65 e con disabilità anche se si tratta di passeggeri non residenti a Palermo.

Nuovi orari del parcheggio

Infine, sono entrati in vigore i nuovi orari del parcheggio Mongibello: fino al 30 settembre il parcheggio sarà aperto e custodito dalle 8:00 alle 24:00, orario oltre il quale il parcheggio rimarrà accessibile anche se non soggetto a sosta tariffata.

“Il provvedimento – dichiarano il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore Maurizio Carta – tiene conto anche del costante ascolto delle istanze emerse dal territorio attraverso alcuni incontri e apposite sedute della VII Circoscrizione. Per agevolare la vivibilità del lungomare di Mondello, la decisione di anticipare la pedonalizzare di via Regina Elena per una sua ampia estensione di circa un chilometro, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, e l’attivazione di un’ampia ZTL a tutela delle attività serali dell’area della piazza è una importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara e che si prende cura delle sue modalità di fruizione, rispettose della bellezza e delicatezza dei luoghi. Nei prossimi giorni saranno definite alcune attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Confidiamo che le decisioni prese oggi saranno apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti e assicuriamo, comunque, che come sempre saranno costantemente monitorate per verificare eventuali e necessari adeguamenti, modifiche e integrazioni”.

“Anche quest’anno il servizio navette dell’Amat nelle borgate prevede un aumento delle vetture a disposizione dell’utenza e un ampliamento dei percorsi. Con queste promozioni, l’obiettivo dell’amministrazione, oltre a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, è quello di diminuire l’impatto del traffico veicolare nelle borgate e di stimolare la fruizione dei parcheggi comunali. Da parte dell’Amat ci sarà il massimo impegno per garantire il servizio nelle borgate che in questo periodo sono popolate da residenti e turisti”, afferma il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta.