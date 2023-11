Presentato il libro "Ci vuole un fisico bestiale"

“L’entelgement? Forse un giorno scopriremo che esiste una legge sull’amore e la fisica riuscirà a spiegare il perché due persone si amano per sempre. Per adesso, no”. Vincenzo Schettini è un vulcano d’emozioni. E spiega la fisica con il suo stile unico e libero, per renderla intellegibile a chiunque. Fisico, docente, influencer e scrittore, Schettini spopola sui social network spiegando la fisica con uno stile fresco e divertente. A Palermo, città che gli tributa sempre un successo condito da passione ed ammirazione, Schettini ha presentato, al Mondadori Store di Via Roma, il suo secondo libro: “Ci vuole un fisico bestiale”: è la fisica raccontata attraverso la storia e gli aneddoti di sette fisici “iconici” che hanno segnato la storia di quella disciplina e hanno cambiato il mondo con le loro teorie e le loro scoperte.

Il secondo libro del fisico influncer è un viaggio nel tempo tra i fisici più pop della storia. Vincenzo Schettini, il prof più famoso e amato del web, torna con un nuovo, appassionante libro, in cui ancora una volta racconta la fisica da un punto di vista originale: attraverso le storie e le scoperte degli scienziati che hanno fondato la fisica moderna, da Leonardo Da Vinci a Stephen Hawking.

Leonardo da Vinci? Oggi sarebbe una star dei social

In cima alla lista di scienziati che Schettini definisce “pop”c’è Leonardo da Vinci: “oggi sarebbe lo youtuber più popolare al mondo”. Tra le altre vite raccontate nel libro di Schettini ci sono i ritratti – fuori dal registro delle banalità – di figure storiche come Nicolas Tesla, Marie Curie, Albert Einstein, Enrico Fermi e Stephen Hawking.

“Sono donne e uomini che hanno dovuto combattere con il pregiudizio e anche contro l’emarginazione e lo schermo”. Schettini è diventato una star dei social: ma i libri sono i libri. “Va benissimo la rete, vanno benissimo i social. Ma i libri sono importanti, la cultura è importante. Ho sempre pensato che dalla rete sarei dovuto arrivare a scrivere dei libri. Ed oggi sono tanti a dirmi, professore ho letto il suo libro ed è il primo che ho acquistato. Per me è un motivo d’orgoglio e di felicità”.

Schettini rivolge un ringraziamento particolare a Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “Ha scritto la prefazione a questo mio secondo libro, spiegando quanto sia necessario scrivere libri che rendono meno noiosa la scienza. Così, è più facile far sì che la gente si avvicini ed abbia fiducia nella scienza”.

Arrivederci a febbraio, con l’opera teatrale che parla di fisica

Il fisico e docente ha voluto sottolineare il grande amore per Palermo e la Sicilia. Tornerà a breve: l’appuntamento è il prossimo 23 febbraio a Palermo per uno spettacolo teatrale, scritto insieme a Paolo Ruffini.