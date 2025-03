Un violento scontro è avvenuto tra la notte del 25 e 26 marzo all’incrocio tra via Liberta e viale Lazio, coinvolgendo una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai. Il bilancio è di sette giovani feriti, tra cui un ragazzo di 21 anni in gravi condizioni.

La dinamica

L’impatto, avvenuto intorno all’1:30, è stato estremamente forte. Il conducente della Cinquecento, identificato come G.D., ha riportato un politrauma ed è stato trasferito d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia, dove i medici hanno riservato la prognosi. Gli altri feriti, tra cui il passeggero dell’auto e cinque ragazzi tra i 19 e i 24 anni, hanno riportato lesioni meno gravi ma sono stati comunque soccorsi e trasportati in ospedale.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dello scontro. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest e si attendono i risultati per verificare eventuali responsabilità.

Incidente mortale in via Ernesto Basile, la vittima un uomo

A febbraio un incidente mortale in via Ernesto Basile. Un uomo di 69 anni Vito Ilarda ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un palo dell’illuminazione e contro un cartellone pubblicitario. L’automobilista è morto. L’incidente questa in via Ernesto Basile a Palermo. Il guidatore al volante della sua Opel. L’impatto è stato violento. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Ma per la vittima non c’è stato niente da fare.

Non si esclude che l’uomo possa avere avuto un malore prima di uscire fuori strada. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell’infortunistica. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

Ciclista investito a Palermo, grave in ospedale

Un ciclista di 53 anni è stato investito, il 2 marzo, in via Lanza di Scalea a Palermo. A guidare l’auto una Toyota Aygo una palermitana di 87 anni. L’uomo è caduto e ha sbattuto la testa. E’ stato soccorso e portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Il ferito si trova ricoverato nel reparto Trauma Center. La prognosi è riservata.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Palermo per accertare le responsabilità. Sono intervenuti anche i carabinieri sul luogo dell’incidente.