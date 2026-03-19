Il Presidente della Regione siciliana incontra la segreteria generale della Corte dei Conti ricevendone i vertici a Palazzo d’Orleans per parlare dell’80esimo anniversario della Fondazione della Corte, delle esigenze pratiche come quelle di giungere, infine, ad una sede unica per tutte le diramazioni della Corte e tanto altro. Un incontro che è un segnale forte dei rapporti crescenti fra Regione e Corte.

Schifani posta la foto dell’incontro

E il governatore sceglie di postare sui social una foto dell’incontro: “Ho avuto il piacere di incontrare oggi a Palazzo d’Orléans il Segretario generale della Corte dei Conti, Franco Massi, insieme ai Vice Segretari generali Ugo Montella e Franco Targia, alla componente della Segreteria generale Chiara Grassi” scrive nel suo post Schifani che sottolinea, infine, come oltre ai componenti della segreteria generale in visita anche l’ex Presidente di Sezione della Corte Maurizio Graffeo

Un confronto istituzionale proficuo

“Un confronto proficuo su temi di grande rilevanza istituzionale, a partire dalla prospettiva di una sede unica della Corte dei Conti a Palermo, fino all’organizzazione in #Sicilia delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Istituzione” lo definisce il governatore siciliano.

Schifani si spinge oltre “La collaborazione tra le istituzioni – conclude – rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare trasparenza, legalità ed efficienza amministrativa al servizio dei cittadini”.