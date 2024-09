Dopo estenuanti trattative, è stato completato il valzer delle nomine dei vertici delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sicilia. Il presidente Schifani ha voluto dare un segnale di discontinuità rispetto al passato, optando per nuovi direttori generali, sanitari e amministrativi in tutte le 9 province.

Ad Agrigento

Ad Agrigento, alla ASP è stato nominato direttore generale Giuseppe Cardamone, mentre il ruolo di direttore sanitario è stato assegnato a Ennio Ciotta, caldeggiato dai centristi cuffariani. Per la direzione amministrativa è stata scelta Loredana Di Salvo. All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il manager sarà Giovanni Migliazzo, con Girolamo Picone come direttore sanitario e Valeria Ditta come amministrativo.

A Caltanissetta

A Caltanissetta, alla guida dell’ASP arriva Santo Castiglione. Direttore sanitario è Luciano Fiorella, confermato dalla precedente gestione, mentre il nuovo direttore amministrativo è Salvatore Lombardo. Per l’ospedale Sant’Elia, il manager prescelto è stato Giovanni Moscato, con Onofrio Triolo come sanitario e Graziella Di Benedetto come amministrativo.

A Catania

A Catania, il nuovo direttore generale dell’ASP è Francesco Bertolini. Per le direzioni sanitaria e amministrativa sono stati scelti rispettivamente Giuseppe Reina e Tamara Civello. All’ospedale Garibaldi, siederà come manager Antonino Minieri, coadiuvato dal direttore sanitario Mauro Sapienza e dall’amministrativo Giovanni Annino. Al Cannizzaro è stato nominato direttore generale Salvatore Giuffrida, con Diana Cinà come sanitario e Monica Castro come amministrativo.

A Enna

A Enna, alla guida dell’ASP è stato chiamato Francesco Carmelo Spedale, che si avvarrà di Emanuele Cassarà come direttore sanitario e Sabrina Cillia come amministrativo. Per l’ospedale Umberto I, il prescelto come manager è stato Luigi Cirignotta, con Luca Naturale come sanitario e Laura Schillaci come amministrativo.

A Messina

A Messina, il manager dell’ASP è Giuseppe Murolo, che sarà affiancato da Giancarlo Niutta e Giuseppe Trimarchi. Per il Policlinico, confermato direttore generale Michele Vullo, con Alberto Firenze come sanitario e Sergio Consagra come amministrativo. All’IRCCS Piemonte invece arriva come manager Martino Ruggieri, con Giacomo Nicocia e Felicita Crupi alle direzioni sanitaria e amministrativa.

A Palermo

A Palermo, il neo direttore generale dell’ASP è stato individuato in Salvatore Cirignotta, che lavorerà con Antonino Levita e Ignazio Del Campo. Per l’ARNAS Civico è stato scelto Paolo Civello come manager, con Domenico Cipolla e Vincenzo Barone ai vertici sanitario e amministrativo. A Villa Sofia-Cervello confermato Walter Messina come direttore generale, con Aroldo Rizzo e Alessandro Mazzara come sanitario e amministrativo.

A Ragusa

A Ragusa, la ASP vedrà come direttore generale Giuseppe Drago, con Massimo Cicero e Sara Lanza per le direzioni amministrativa e sanitaria. Per l’ospedale Giovanni Paolo II, è stato nominato manager Salvatore Barravecchia, che lavorerà con Carmelo Lauretta e Concetta Di Stefano.

A Siracusa

A Siracusa, il neo direttore generale dell’ASP è Giorgio Santonocito, che si avvarrà di Salvatore Madonia come sanitario. Per l’ospedale Umberto I, il prescelto come manager è stato Giovanni Migliore, con Lucia Li Destri e Silvana Alì alle direzioni sanitaria e amministrativa.

A Trapani

Infine a Trapani, alla ASP è stato nominato direttore generale Fabio Damiani, con Gaetano Migliazzo e Danilo Palazzolo come sanitario e amministrativo. Per l’ospedale Sant’Antonio Abate è stato scelto Pasquale Mancuso come manager, affiancato da Anna Teresa Mancuso e da Vincenzo Parrinello.