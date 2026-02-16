“Ho sentito stamattina il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aggiornarla sulle risorse già messe in campo dal Governo della Regione a sostegno dei territori siciliani colpiti dal Ciclone Harry. Accolgo con grande apprezzamento il suo ritorno oggi a Niscemi e nelle altre aree interessate dall’emergenza”.

Lo scrive sui suoi social il Presidente della Regione renato Schifani annunciando un confronto che già era stato anticipato nelle ultime ore.

Meloni a Niscemi

“La sua presenza, accompagnata dal capo del Dipartimento Protezione Civile Fabio Ciciliano, conferma l’attenzione concreta verso le nostre comunità, già dimostrata con la prima visita dello scorso 28 gennaio” ha aggiunto il governatore.

“In queste ore mi trovo a Roma per una serie di interlocuzioni istituzionali legate agli ulteriori interventi necessari, con l’obiettivo di accelerare procedure e risorse a sostegno di famiglie, imprese e amministrazioni locali”.

Collaborazione fra governo nazionale e regionale

“La collaborazione tra Governo e Regione Siciliana è fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci. Continuiamo a lavorare, insieme, per assicurare alla Sicilia il supporto e gli strumenti di cui ha bisogno in questa fase delicata”.

I fondi regionali già destinati all’emergenza

Nel frattempo, la Regione ha già ribadito ieri sera e conferma di aver destinato per l’emergenza – in due tranche – 680 milioni di euro di risorse regionali ed extraregionali.

Parallelamente, prosegue spedita l’attività di ricognizione e quantificazione di ulteriori danni sulla base delle richieste pervenute, in continuo e veloce aggiornamento, da parte dei Comuni, suffragate dai tavoli provinciali di lavoro istituti presso gli uffici di ogni Genio civile con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi. All’esito degli stessi, si procederà a una tempestiva integrazione della prima relazione inviata agli organismi nazionali.

Già ieri sera Palazzo d’Orleans aveva sottolineato che “l’interlocuzione tra Regione e Governo nazionale è costante, operativa e costruttiva, finalizzata ad accelerare procedure, ristori e interventi per i territori colpiti”.