Pieno apprezzamento per il lavoro del governo regionale. Lo ha confermato il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini incontrando il Presidente della Regione Renato Schifani.

Incontro al Ministero

L’incontro è avvenuto questa mattina al Mit, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasplorti, proprio tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Al centro del colloquio, tra le altre cose, i dossier di interesse comune con un aggiornamento sulla situazione dei principali cantieri. – spiega una nota del Mit – È stata espressa grande soddisfazione per la manovra economica che prevede e conferma investimenti rilevanti sulle infrastrutture dell’isola a partire dal collegamento stabile tra Sicilia e Calabria”.

Apprezzamento per l’impegno per il Ponte

In particolare, Salvini ha “ringraziato Schifani per l’impegno e la serietà con cui la Regione Siciliana ha condiviso l’urgenza e l’importanza di una simile opera pubblica”. Salvini ha anche “confermato al presidente pieno apprezzamento per il lavoro del governo regionale”. Cose messe nero su bianco in una nota ufficiale del Ministero.

Incontro rilevante anche da un punto di vista politico

L’incontro e le parole ufficialmente pronunciate risultano importanti anche da un punto di vista prettamente politico a tre giorni dalle critiche espresse al governo della regione dall’ex Presidente Raffaele Lombardo a margine dell’incontro dei quadri del Movimento per l’autonomia tenuto sabato a Palermo. Un incontro al quale c’era anche l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e servito a Lombardo a rilanciare il suo sussulto autonomista. Per Lombardo, che con Salvini è tornato a stringere un patto di alleanza appena qualche settimana fa, la Sicilia deve ritrovare la sua identità autonomista che rischia di perdere. “Qui si fa solo quello che vuole Roma” è la sintesi estrema del concetto espresso durante quel meeting pur mandando a dire al governatore di non essere un nemico.

Parole alle quali il presidente della Regione Renato Schifani aveva risposto solo incidentalmente ma alla luce delle quali vanno lette anche le dichiarazioni del Ministro Salvini diffuse attraverso la nota ufficiale del Mit. O almeno così’ vengono interpretate fra i corridoi di palazzo.