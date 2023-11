È il giorno dello sciopero generale a Palermo. Studenti e lavoratori del capoluogo siciliano sono scesi in piazza per protestare contro le recenti manovre del Governo Meloni sui temi della precarietà e della pubblica istruzione. Quella di Palermo è una delle tante manifestazioni che si svolgono in giro per la Sicilia e per tutta Italia

Due cortei a Palermo

Due i cortei a Palermo. Il primo, organizzato da Cgil e Uil, partito da piazza Castelnuovo, davanti al teatro Politeama, per dirigersi a piazza del Parlamento, dove si sta già svolgendo un sit-in davanti all’assemblea regionale siciliana.

Il secondo invece è promosso dal coordinamento “Studenti Palermo”. Partito da piazza Verdi alle 9.30, un gruppo composto da circa 500 studenti sta attraversando le strade del centro del capoluogo siciliano e raggiungerà la sede dell’Università. I manifestanti stanno esponendo uno striscione riportante la scritta “Basta tagli all’istruzione”.











Viabilità compromessa in città

Mobilitazioni che preoccupano sul fronte della viabilità. Oltre ai noti cantieri in corso di svolgimento in via Crispi e al ponte Corleone, si registrano limitazione al traffico anche in via Roma. Luogo nel quale le maestranze di AMG stanno provvedendo a sostituire le pompe di calore della Ragioneria Generale del Comune di Palermo.

Il blocco alla circolazione, scattato di buon’ora, sembra essere rientrato e i lavori che comportando conseguenze sul traffico dovrebbero, comunque finire entro le 12 secondo l’ordinanza comunale.

La stessa ordinanza prevede, proprio fino alle 12, la limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, con istituzione del senso unico alternato regolamentato con la presenza di movieri, nel tratto di via Roma compreso tra il civico 225 ed il civico 241. Area di cantiere per permettere il posizionamento di una piattaforma aerea necessaria alla sostituzione delle pompe di calore presenti sul tetto dell’edificio che ospita gli uffici della Ragioneria Generale. Per avvertire la popolazione era già stata collocata la segnaletica ma questa mattina il traffico è impazzito lo stesso

