Due le manifestazioni confermate, AMG interverrà davanti alla Ragioneria Generale

Forse si poteva scegliere una giornata migliore ma tant’è. Domani scattano i lavori in via Roma, a Palermo. Nel giorno dello sciopero generale di Cgil e Uil, gli automobilisti palermitani si troveranno davanti un problema imprevisto. La società AMG, che si occupa della gestione dell’illuminazione pubblica e dei sistemi di riscaldamento in uffici e locali pubblici, ha comunicato che nella giornata di venerdì 17 novembre si procederà all’avvio dei lavori per la sostituzione della centrale di climatizzazione della Ragioneria Generale. Fatto che comporterà alcune limitazioni alla viabilità su uno dei più importanti assi del capoluogo siciliano. Un intervento che durerà circa 24 ore ma che arriva, forse, nella giornata peggiore possibile. Oltre alla mobilitazione dei sindacati Cgil e Uil infatti, è stato confermato un secondo corteo indetto da parte di alcune rappresentanze studentesche di Palermo.

I lavori in via Roma, limitazioni al traffico

Con riguardo ai lavori, l’Ufficio Mobilità ha emesso un’ordinanza ad hoc per disciplinare le limitazioni alla viabilità. Da domani, dalle ore 6 alle 12, scatterà la limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, con istituzione del senso unico alternato regolamentato con la presenza di movieri, nel tratto di via Roma compreso tra il civico 225 ed il civico 241. Area di cantiere che permetterà il posizionamento di una piattaforma aerea necessaria alla sostituzione delle pompe di calore presenti sul tetto dell’edificio che ospita gli uffici della Ragioneria Generale. A tal proposito, informa l’azienda, “è già stata collocata la segnaletica di rito relativa ai lavori che verranno effettuati domani”.

Venerdì di scioperi a Palermo

Al di là del cantiere, per automobilisti e camionisti di Palermo si prospetta un venerdì nero sotto il profilo della viabilità. Nella giornata di domani, come è noto, i sindacati Cgil e Uil hanno convocato in tutta Italia lo sciopero generale dei lavoratori. Il corteo partirà da piazza Politeama alle 9.30 per poi attraversare le strade del centro e raggiungerà così piazza del Parlamento, dove vi sarà già dalla mattina un sit-in di alcuni rappresentanti sindacali. Ma questa non è l’unica manifestazione in programma domani. E’ stato infatti indetto un corteo studentesco dal collettivo “Studenti Palermitani”. Una manifestazione che nasce contro il “DPCM 60 CFU” e che vedrà il suo atto iniziale in piazza Verdi. Proteste che si sommano ai ben noti problemi di viabilità sia sull’asse del porto, sia sul ponte Corlone. Insomma, sarà certamente un venerdì da bollino nero.