È il giorno della mobilitazione generale in tutta l’Isola. Per l’intera giornata di oggi, venerdì 20 novembre lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del Governo (Cisl e Uil non aderiscono, mentre incrociano le braccia anche i Cobas, ma con esclusione dei trasporti).

Una protesta che tocca diversi comparti pubblici e privati – dalla scuola alla sanità, fino al trasporto pubblico locale e ai collegamenti regionali – e che porta in piazza lavoratori, pensionati e studenti in tutti i nove capoluoghi di provincia.

Trasporti in Sicilia: bus, tram e collegamenti extraurbani

Sul fronte della mobilità nell’Isola, i disagi maggiori si concentrano sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano, mentre restano esclusi dalla protesta Cgil gli aerei:

Palermo (Amat) : possibili ritardi e cancellazioni per bus e tram nell’arco delle 24 ore. Il servizio è garantito esclusivamente nelle fasce orarie fino alle 8:30 del mattino e dalle 17:30 alle 20:30.

: possibili ritardi e cancellazioni per bus e tram nell’arco delle 24 ore. Il servizio è garantito esclusivamente nelle fasce orarie fino alle 8:30 del mattino e dalle 17:30 alle 20:30. Catania (Fce e trasporto locale) : stop e possibili riduzioni di corse per i treni, i bus e la Metropolitana della Ferrovia Circumetnea, nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.

: stop e possibili riduzioni di corse per i treni, i bus e la Metropolitana della Ferrovia Circumetnea, nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. Collegamenti regionali (Ast e Segesta) : per i bus extraurbani dell’Azienda Siciliana Trasporti (Ast) le fasce garantite vanno dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 15:30. Per le linee di Segesta Autolinee i collegamenti sono assicurati dalle 6:00 alle 8:59 e dalle 13:30 alle 16:29.

: per i bus extraurbani dell’Azienda Siciliana Trasporti (Ast) le fasce garantite vanno dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 15:30. Per le linee di Segesta Autolinee i collegamenti sono assicurati dalle 6:00 alle 8:59 e dalle 13:30 alle 16:29. Treni: i convogli del Gruppo FS non sono coinvolti nello sciopero generale della Cgil e viaggiano regolarmente per tutta la giornata odierna. Attenzione però a stasera: dalle 21:00 di venerdì 20 alle 20:00 di sabato 21 novembre scatterà uno sciopero ferroviario separato indetto da sigle autonome (Cub Trasporti, Sgb), con fasce di garanzia sabato dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Collegamenti marittimi: i servizi garantiti da Caronte & Tourist

Per quanto riguarda il trasporto via mare, in occasione dello sciopero di 24 ore (dalle 00:01 alle 23:59) a cui aderisce anche la federazione di categoria FilT-Cgil, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi essenziali individuando navi e personale comandato.

Nel dettaglio, per tutta la giornata sono garantiti i seguenti collegamenti:

Stretto di Messina: in servizio almeno due navi sulla tratta Rada San Francesco – Villa San Giovanni e una nave tra Tremestieri e Villa San Giovanni.

Isole minori: operative tre navi da e per le Eolie, tre da e per le Egadi, una nave da e per le Pelagie, una da e per Ustica e una da e per Pantelleria.

Scuole e sanità: cosa succede oggi

Nessuna chiusura automatica per gli istituti scolastici siciliani: docenti, educatori e personale Ata possono aderire allo stop per l’intera giornata, motivo per cui l’andamento delle lezioni varia di scuola in scuola in base alle comunicazioni dei singoli dirigenti scolastici. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie dell’Isola sono comunque assicurate tutte le prestazioni indispensabili, le urgenze e le emergenze (come previsto dalla legge 146/1990), mentre potrebbero subire rinvii visite ed esami ambulatoriali programmati.

La mappa dei cortei e le ragioni della protesta

I cortei e i presidi coinvolgono tutti i capoluoghi siciliani con concentramenti mattutini (tra cui Palermo a piazza Marina, Catania a piazza Roma, Messina a piazza Antonello da Messina e gli altri centri dell’Isola) e comizi conclusivi affidati ai vertici sindacali.

Al centro della piattaforma della Cgil contro la Legge di Bilancio ci sono la richiesta di aumenti salariali e rinnovi contrattuali per contrastare l’inflazione, la piena rivalutazione delle pensioni, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile e una riforma fiscale progressiva. Il sindacato richiede inoltre maggiori investimenti in sanità, istruzione, politiche per il Mezzogiorno e contro la precarietà, ridimensionando le spese militari