A Palermo

La polizia di Stato ieri sera ha arrestato un cittadino nigeriano Prospero Jhon 20 anni, accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti del Commissariato Oreto-Stazione sono stati fermati da una coppia di turisti portoghesi in via Roma, uno dei quali, la donna, ancora visibilmente scossa e impaurita, ha raccontato agli agenti di essere stata appena rapinata della borsa da un giovane nordafricano che l’aveva minacciata brandendo verso di lei e del suo compagno una bottiglia rotta.

Gli agenti lo hanno individuato lungo la salita Sant’Antonino; ne è scaturito un inseguimento a piedi per le viuzze del centro storico adiacenti a vicolo Marotta in direzione corso Vittorio Emanuele. Durante la fuga il fuggitivo si è liberato di una borsa in pelle marrone. L’uomo è stato bloccato e arrestato nonostante abbia cercato di opporre resistenza.