Caccia ai rapinatori a bordo di uno scooter elettrico a Palermo

Due ragazzi a bordo di una bici elettrica hanno scippato il portafoglio ad una coppia di turisti nella zona pedonale in corso Vittorio Emanuele Palermo. Hanno approfittato che l’uomo aveva in mano il portafoglio per pagare e glielo hanno strappato dalla mani.

Nel corso della fuga hanno investito un altro turista di 56 anni che è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai due rapinatori.