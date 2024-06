Avviate le ricerche per Jessica Lo Cascio

Ore d’ansia, a Palermo, per la famiglia di Jessica Lo Cascio. Della ragazza di 30 anni non si hanno più notizie da martedì scorso, 11 giugno. I familiari non riuscendo a comunicare con lei hanno deciso di allertare le forze dell’ordine e di pubblicare appelli via social.

Gli appelli su Facebook

Tanti i post presenti su Facebook: “Ai miei contatti chiedo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Sono stati chiamati tutti gli ospedali della città e negli ospedali non vi è nessuna traccia. I familiari hanno chiamato le caserme della città con la speranza che magari sia lì ma ancora non abbiamo notizie … quindi nel caso in cui doveste incontrarla vi prego di contattarmi”.

Amici e conoscenti hanno condiviso l’appello, affinché la giovane venga trovata e possa tornare a casa.

I commenti, c’è chi scrive di averla vista

Tra i commenti su Facebook c’è chi dichiara di averla vista nei giorni scorsi, almeno fino a martedì nella zona della Vucciria, e sembrava avesse qualche problema, e c’è chi afferma che Jessica avrebbe una figlia che le sarebbe stata tolta 4 mesi fa e affidata alla madre.

Avviate le ricerche

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, e la speranza della famiglia è quella di ritrovarla nel più breve tempo possibile.

Ritrovato a Ballarò il ragazzino scomparso da Catanzaro, cercava alloggio

Storia a lieto fine qualche settimana fa, sempre a Palermo, quando è stato ritrovato un ragazzino scomparso a Catanzaro. Massimo, 14 anni, è stato ritrovato poco dopo l’ora di pranzo, vagava per Ballarò, nel cuore del capoluogo siciliano. Una storia a lieto fine grazie all’intuito di tre donne e un uomo, volontari dell’associazione Sbaratto, operativa nel popolare mercato, che si sono imbattuti per caso nel giovane. A loro si era rivolto il ragazzino, in via Nino Martoglio: “Scusate cerco un B&B dove alloggiare”. I quattro si sono subito accorti che c’era qualcosa di strano.