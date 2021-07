Era stato sei mesi ricoverato in rianimazione per il virus

Ha vinto e sconfitto dopo sei mesi di terapia intensiva il Covid, durante una passeggiata in bici è caduto rovinosamente provocandosi una brutta ferita alla testa. È successo ad un belga originario di Ciminna di 61 anni che è caduto mentre si trovava con un gruppetto di amici nella provinciale nella zona di Baucina, in provincia di Palermo. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia al Trauma Center.

Le sue condizioni sono molto gravi. L’uomo era stato quasi sei mesi ricoverato in ecmo per i gravi problemi provocati ai polmoni dal virus. Un caso molto raro per un paziente in quelle condizioni riuscire a riprendere una vita normale. Oggi pomeriggio l’incidente che non ti aspetti. L’uomo non era uno sprovveduto ed indossava anche il caschetto protettivo. Indagano i carabinieri che al momento escludono che sia coinvolto qualcuno nella rovinosa caduta che non sarebbe stata provocata da automobilista e motociclista.