Ricoverata in prognosi riservata

Una bimba cade con la bicicletta e batte la testa. Adesso si trova i prognosi riservata in ospedale. È accaduto a Ucria, comune della Città metropolitana di Messina. Una bimba di 9 anni, mentre giocava con una bici, per causa ancora da accertare, è rovinata sull’asfalto battendo la testa con violenza. È stata subito soccorsa e ricoverata al Policlinico di Messina. Come si legge sul Giornale di Sicilia, la piccola, vista la gravità della situazione, dopo le prime cure da parte dei soccorritori è stata trasferita a bordo di un elisoccorso al Policlinico di Messina. L’incidente è avvenuto martedì scorso.

Secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri giunti sul luogo dell’incidente, la bambina stava passeggiando con la sua bicicletta in una delle vie di Utria. Per causa ancora sconosciute, ha perso il controllo del piccolo mezzo a due ruote cadendo e battendo con violenza il capo sulla strada. Un impatto spaventoso secondo alcuni testimoni, a tal punto che la bambina avrebbe perso subito i sensi. Le condizioni della piccola sono subito apparse molto gravi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha subito trasportato la piccola paziente al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti in codice rosso dove e è stata riscontrata una grave emorragia cerebrale. I sanitari hanno quindi deciso per l’immediato trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina dove sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento. Una volta giunta nel reparto di Neurochirurgia, l’equipe già allertata, dopo i controlli necessari, ha effettuato un’operazione chirurgica la stessa notte, per salvarle la vita. “La situazione è sostanzialmente stabile – ha fatto sapere il direttore sanitario del Policlinico, Antonino Levita -, la prognosi rimane riservata”. L’intera comunità di Ucria, insieme al sindaco Enzo Crisà, è in attesa di conoscere le sorti della piccola concittadina e, per dare un conforto alla famiglia in questi momenti difficili, ha organizzato alcune veglie di preghiera.