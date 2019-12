L'incidente alla 2 di notte

Un giovane di 26 anni si è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia dopo un violento incidente stradale avvenuto stanotte a Palermo, all’incrocio tra le vie Enrico Albanese e Pasquale Calvi, che ha coinvolto due auto.

Il giovane, F. L. le sue iniziali, viaggiava a bordo di una Peugeot 307 e si è scontrato con una Fiat 500. L’impatto è stato violentissimo e il ragazzo, che ha riportato gravi ferite, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, erano e 2 di notte e il 26enne stava percorrendo via Albanese in direzione via Libertà mentre il diciottenne viaggiava su via Pasquale Calvi.

Sul posto il personale del 118 che ha trasportato il ragazzo a Villa Sofia e gli uomini della sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sia per lui che per l’altro automobilista, un diciottenne alla guida di una Fiat 500, è stato disposto l’alcol test.

Ieri notte, invece, il quarantenne Vincenzo Gammicchia, è morto in un incidente stradale sulla provinciale 21, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto di Birgi. L’uomo ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava finendo a terra.