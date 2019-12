Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9 sulla statale 124 tra Siracusa e Floridia tra un camion e tre auto.

Ad avere la peggio è stata una donna, estratta dai soccorritori dalla sua macchina e poi trasportata in ospedale.

Le indagini delle forze dell’ordine dovranno stabilire le cause di questo nuovo incidente sulla Statale 124, a poche ore da un altro avvenuto però in nottata.

Secondo una prima ricostruzione, si è verificata una carambola tra i 4 mezzi coinvolti nell’impatto e per qualche istante si è temuto il peggio. Lo scontro, stando al racconto di alcuni testimoni, è stato violento ma per il momento gli inquirenti preferiscono non aggiungere nulla anche perché nel tratto di strada teatro dello scontro sono in corso gli accertamenti.

Alcuni conducenti sono stati già sentiti dalle forze dell’ordine per provare ad accertare le responsabilità in questo incidente.