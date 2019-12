Tragedia sfiorata sulla Statale 124, tra Floridia e Siracusa, con due mezzi coinvolti in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una macchina non si sarebbe accorto di un’auto ferma in sosta e così è andato a sbattere. Nel veicolo parcheggiato non c’erano persone, probabilmente chi era alla guida si sarebbe allontanato da poco lasciando il suo veicolo in una zona molto pericolosa.

Gli agenti della Polizia municipale ed i carabinieri stanno verificando la dinamica dell’incidente mentre il conducente dell’auto finita sull’altro veicolo ha avuto bisogno delle cure dei medici.

Non sembra in gravisssime condizioni ma per il momento gli inquirenti preferiscono non aggiungere nulla sullo stato di salute del ferito.

Sono in corso i rilievi anche per determinare la velocità della macchina della vittima ma le operazioni di verifica hanno creato qualche disagio al traffico sulla Statale 124.