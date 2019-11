Il conducente del mezzo trasportato in ospedale

Nuovo incidente stradale sulla Siracusa-Catania con una solo ferito. Il conducente di una macchina, per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale, ha perso il controllo del veicolo, poi ribaltatosi in una galleria.

L’episodio è accaduto non molto distante dallo svincolo di Lentini, per fortuna nessuno altro mezzo ha impattato la macchina. Le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche, soprattutto per l’uomo alla guida dell’auto che si è capovolta. E’ stato soccorso e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le sue condizioni appiano buone, almeno secondo le prime informazioni.

Ci sono stati dei rallentamenti per consentire alla Polizia stradale di compiere i rilievi e determinare le ragioni dell’incidente. E’ ancora vivo il ricordo dei 4 morti nel Siracusano vittime di due tragici scontri. Tre messinesi sono deceduti dopo un impatto con un camion mentre percorrevano la Statale 194 in prossimità di Francofonte mentre un uomo di 34 anni è spirato ieri in contrada Targia dopo una drammatica carambola in cui sono rimasti coinvolti tre macchine.