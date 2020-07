Si tuffa dal molo di Cefalù e sbatte la testa sugli scogli, grave un giovane di 25 anni

Ignazio Marchese di

01/07/2020

Un ragazzo di 25 anni di Genova, A.Z, è rimasto gravemente ferito dopo aver battuto la testa contro uno scoglio a Cefalù. L’incidente è avvenuto dopo un tuffo in mare, nella zona del molo vecchio. Il ragazzo ferito alla testa, è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù: ha riportato un grave trauma cranico e dopo tutti gli accertamenti medici è stato ricoverato con la prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Già dieci giorni fa Cefalù è stata scossa da una tragedia in mare: un uomo di 55 anni è infatti deceduto dopo essersi tuffato in acqua. Nonostante i tempestivi soccorsi di alcuni bagnanti, per lui non c’è stato nulla da fare. Santo Durante, originario di Santa Flavia, ma da anni residente in Germania, sarebbe stato colto da un malore mentre faceva il bagno. Nella stessa giornata è scattato l’allarme anche a Balestrate, dove è stato soccorso un giovane trascinato al largo dalla corrente.

