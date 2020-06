Un uomo di 55 anni è morto annegato nel mare di Cefalù. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo. L’uomo è stato recuperato in tempi abbastanza rapidi ma, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Santo Durante, questo il suo nome, era originario di Santa Flavia ma residente in Germania.

La tragedia si è consumata attorno alle 14.30 sotto gli occhi di alcuni frequentatori dell’area. L’uomo, apparso in difficoltà, è stato soccorso ma appena riportato a riva, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il medico legale dovrà stabilire se la vittima sia stata colto da un malore mentre si trovava in acqua.

Le indagini sono affidate agli uomini della Capitaneria di Porto che dovranno accertare le drammatiche fasi della morte del malcapitato.

Si tratta dell’ennesimo dramma che funesta il fine settimana palermitano. La prima tragedia era avvenuta nella notte lungo la circonvallazione del capoluogo dove un giovane di appena 17 anni è morto travolto da un’auto guidata da una ventunenne mentre attraversava la circonvallazione. Le responsabilità in questo scontro mortale dovranno stabilirle le autorità competenti. Ci sono indagini in corso affidate, dal punto di vista tecnico, alla sezione infortunistica della Polizia Municipale di Palermo. La giovane investitrice era alla guida di una Dacia Logan. Ancora da comprendere l’esatta dinamica dell’incidente ad iniziare proprio dai motivi che hanno condotto il giovane ad attraversare in quel punto così come bisognerà risalire alla velocità dell’auto, al funzionamento del semaforo, alla visibilità e a tutte le altre possibili cause dell’incidente avvenuto in piena notte.

Nel primo pomeriggio di oggi un altro incidente è avvenuto fra le gallerie di capaci e Isola delle femmine lungo l’autostrada A 29. Sul posto si sono precipitate 4 ambulanze a causa del tamponamento a catena fra quattro mezzi ma nonostante sembrasse un incidente grave alla fine, almeno in questo caso, i coinvolti se la sono cavata solo con lievi traumi per due di loro

DOMENICA In SICILIA