Una ragazza è dispersa in mare dalle prime ore del pomeriggio di oggi a Balestrate una A Balestrate. L’allarme per la ragazza dispersa in mare è scattato dopo il salvataggio di un giovane che appena entrato in contatto con i soccorritori ha avvertito che con lui c”era anche una ragazza della quale, però, non aveva più notizie.

Immediatamente è scattato il sistema di soccorso e ricerca. Uomini della Guardia costiera, della Polizia e dei Vigili del fuoco mobilitati dal primo pomeriggio per la segnalazione di una giovane in difficoltà. La zona è perlustrata ormai da tempo dall’alto con un elicottero e battuta dalle motovedette e da tutti in mezzi in acqua.

Della giovane, però, nessuna notizia. E adesso i soccorritori hanno perso i contatti anche con il ragazzo. nelle ricerche sono impegnati tutti i mezzi disponibili.

Il mare oggi è stato impietoso forse anche a causa del forte vento. sono parecchio i fatti di cronaca che lo vedono protagonista.

A Cefalù, si è appreso qualche ora prima, un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato forse a causa di un malore. L’uomo, originario di Santa Flavia ma residente in Germania è stato recuperato, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata attorno alle 14.30. L’uomo è stato soccorso ma le sue condizioni sono apparse gravissime. Non si sa se l’uomo sia stato colto da malore. Le indagini sono state condotte dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Si tratta dell’ennesimo dramma che funesta il fine settimana palermitano. La prima tragedia era avvenuta nella notte lungo la circonvallazione del capoluogo dove un giovane di appena 17 anni è morto travolto da un’auto guidata da una ventunenne mentre attraversava la circonvallazione. Le responsabilità in questo scontro mortale dovranno stabilirle le autorità competenti. Ci sono indagini in corso affidate, dal punto di vista tecnico, alla sezione infortunistica della Polizia Municipale di Palermo.