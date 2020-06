L'incidente sul lungomare di Catania

Due natanti in vetroresina sono stati trascinati dal mare mosso sugli scogli del lungomare di Catania, vicino piazza Europa. Gli occupanti delle imbarcazione, al momento non identificate sono rimasti illesi e si sono allontanati volontariamente dal posto prima dell’arrivo dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due natanti, probabilmente a causa di un’avaria, spinta dal mare mosso stava per schiantarsi contro gli scogli.

L’altra imbarcazione sarebbe intervenuta per tentare di evitare l’impatto, ma facendo naufragio. Tutti gli occupanti, illesi, si sono subito allontanati dal luogo dell’incidente. Sul posto è arrivata una motovedetta dalla Capitaneria di porto. Alla

ricerche hanno partecipato i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno controllato i fondali, e personale della sezione navale dei pompieri.

Presenti sul posto anche carabinieri e personale del 118. I relitti saranno recuperati non appena miglioreranno le condizioni del mare