Tamponamento a catena poco prima dell’ora di pranzo lungo l’autostrada A 29 Palermo – Trapani. Lo scontro è avvenuto all’altezza della galleria di Capaci ed ha coinvolto alcuni mezzi. Non si conoscono ancora i dettagli dell’incidente e il numero di feriti. Sul posto sono, però, arrivate ben 4 ambulanze per prestare soccorso, dettaglio che lascia pensare ad un numero elevato di persone che necessitano di cure e controlli

L’incidente è avvenuto nella corsia dell’autostrada in direzione Trapani. Lo scontro ha causato l’immediato formarsi di una lunga coda di mezzi per effetto dei tanti gitanti della domenica diretti nelle località di villeggiatura e di mare dell’immediata provincia di Palermo in direzione Trapani.

In aggiornamento