I contagi zero da Covid19 nel Siracusano segnano la fine dell’emergenza sanitaria ed il ritorno ad una gestione ordinaria degli ospedali. L’ospedale Trigona di Noto a partire da lunedì avrà il reparto di Geriatria con 12 posti letto così come nello stesso reparto ci saranno 6 posti letto di Riabilitazione.

In ogni caso, al primo piano dell’ospedale sono stati attrezzati 40 posti letto destinati alle necessità legate ad una eventuale recrudescenza epidemiologica covid19. Al fine di mantenere l’equipe unita e pronta, infatti, il coordinatore del Covid Center l’infettivologo Carmelo Sapia e la pneumologa Maria Grazia Bonaiuto rimarranno attualmente nell’equipe medica che assisterà i pazienti della Geriatria e della Riabilitazione.

L’assistenza infermieristica sarà assicurata dagli infermieri già assegnati e da quelli che rientreranno dall’assegnazione temporanea alla Rianimazione di Avola in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione generale e si sta provvedendo all’assegnazione del personale ausiliario di supporto. L’ufficio Tecnico ha in corso il ripristino di ascensori e montalettighe a servizio dei pazienti e la modifica dei precedenti percorsi Covid alla luce delle nuove disposizioni.

“Si conferma il rispetto dell’impegno, come da indicazioni dell’Assessorato regionale della Salute e così come annunciato al sindaco di Noto – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – per il graduale ripristino dell’assistenza ospedaliera al periodo pre covid anche per l’ospedale Trigona, grazie a tutti quelli, sanitari e amministrativi, che hanno operato a Noto con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Particolare ringraziamento va anche ai sindaci del comprensorio netino per la collaborazione”.