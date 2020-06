La fine dell’emergenza sanitaria ha indotto la Regione a far uscire dalla rete covid19 l’ospedale di Augusta. Ne danno notizia il sindaco Cettina Di Pietro ed il senatore Giuseppe Pisani, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle. Una decisione che avrà come conseguenza la riapertura dei reparti (Medicina e Chirurgia) che erano stati chiusi per fronteggiare il virus.

“Con la nuova pianificazione ospedaliera post-emergenziale firmata -spiegano Di Pietro e Pisani- dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, l’ospedale di Augusta esce, in questa fase, dalla rete anti-Covid regionale. Per l’Asp di Siracusa il punto di riferimento rimane il padiglione nord dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, con Noto come secondo centro in caso di recrudescenza dell’epidemia”

“Dopo aver eseguito i necessari e opportuni adempimenti di sanificazione dei locali impegnati dal Cov-Cen, il Muscatello vedrà riaperti, entro la settimana prossima, i reparti temporaneamente chiusi durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria” aggiungono Pisani e Di Pietro.

Il sindaco di Augusta ed il senatore grillino contano di vedere aperto un altro reparto. “La speranza, ora, è quella di vedere al più presto completato l’iter per la riapertura del reparto di Oncoematologia che arricchirebbe l’offerta sanitaria del nostro nosocomio proprio in un ambito molto importante e delicato e, purtroppo, strategico per le esigenze del territorio”.