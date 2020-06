Tragedia nella notte a Palermo. Un incidente mortale si è verificato in viale Regione siciliana in un tratto di strada funestato spesso da incidenti gravi

Un ragazzo di appena 17 anni, Agostino Cardovino il suo nome, che stava attraversando la sede stradale proprio di viale Regione Siciliana all’altezza del negozio di elettronica MediaWorld è stato investito da un’auto guidata da una giovane anche lei di appena 21 anni, C.F. le sue iniziali. L’impatto è stato violento e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare

La giovane investitrice era alla guida di una Dacia Logan. Ancora da comprendere l’esatta dinamica dell’incidente ad iniziare dai motivi che hanno condotto il giovane ad attraversare in quel punto così come bisognerà risalire alla velocità dell’auto, alla visibilità e a tutte le altre possibili cause dell’incidente avvenuto in piena notte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con i soccorritori del 118 giunti immediatamente che hanno cercato di rianimare il ragazzo ma senza riuscirci. Le indagini sulla tragedia sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione Infortunistica di Palermo.

Il fine settimana in corso è, purtroppo, tornato ad essere teatro di vari incidenti diversa natura. Impossibile non ricordare quello occorso ieri a Collesano non fra mezzi stradali ma ad un elicottero che stava lavorando alla sistemazione del costone roccioso per la messa in sicurezza.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi degli operai impegnati nelle opere e questo ha consentito un intervento immediato. La macchina dei soccorsi è scattata subito con l’arrivo di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118 seguiti dalla Guardia Forestale. L’elicottero era partito da Palermo, stava eseguendo un volo tecnico. In base alle notizie raccolte dagli inquirenti stava mettendo in posa un manufatto edile in una posizione difficile e complessa operando a ridosso del costone montuoso che si deve mettere in sicurezza. Nel corso delle manovre le pale dell’elicottero sono finite proprio contro il costone. Una pala è finita tra le abitazioni. È stata scagliata come un proiettile. Ferito il pilota di 43 anni.