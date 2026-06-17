I palermitani potranno rottamare anche le cartelle relative a tasse e tributi locali e, quando ricorrono le condizioni di legge, anche le multe. Il Consiglio comunale di Palermo ha, infatti, approvato la delibera che consentirà al Comune di aderire alla “Rottamazione Quinquies”. Questa misura offrirà ai cittadini e alle imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione attraverso condizioni agevolate, come previsto dalla normativa vigente.

L’Assessore al Bilancio Brigida Alaimo

“È un provvedimento importante – dichiara l’assessora al Bilancio Brigida Alaimo -. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale e il Consiglio comunale per l’approvazione di questo importante strumento. L’amministrazione Lagalla dimostra, ancora una volta, la propria vicinanza ai cittadini e alle imprese senza gravare sulle loro tasche, questo perché non dovranno versare sanzioni o interessi di mora con i debiti che potranno essere dilazionati e, al contempo, lavora per risanare i conti del Comune””.

L’assessore Alaimo annuncia, inoltre, un ulteriore intervento sul fronte fiscale: “A breve sarà incardinata in Consiglio comunale una proposta di regolamento che estenderà il concetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento relativi a tutti i tributi comunali fino a dicembre 2025. Vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione, promuovendo una vera pace fiscale e una nuova cultura del rapporto con il fisco, nella quale il pagamento delle imposte sia percepito come un dovere sostenibile e non come un peso”.

Il plauso alla scelta

“Bene ha fatto il consiglio comunale di Palermo ad approvare la libera alla delibera che consente al Comune di aderire alla ‘Rottamazione Quinquies’, misura fondamentale introdotta dal Parlamento con l’ultima legge di bilancio che consente ai Comuni di fornire ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’ente. Un plauso, quindi, all’assessore al Bilancio Brigida Alaimo, che ha colto al volo la possibilità data dalla legge nazionale. Vedo, inoltre, con positività il fatto annunciato dall’assessore, pronta a portare in Consiglio comunale un provvedimento che estenderà fino al 2025 la possibilità di rottamare i debiti nei confronti dell’Ente” commenta il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Si tratta di una misura che va incontro ai cittadini e alle imprese – ribadisce Russo -. Una amministrazione pubblica, quindi, che guarda al rispetto delle norme ma, al tempo stesso, vicina alla gente e che non intende vessare i contribuenti”.

“L’approvazione dell’adesione alla Rottamazione Quinquies rappresenta un’importante opportunità per migliaia di cittadini e imprese palermitane che potranno regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni più favorevoli” dicono Salvatore Imperiale, Capogruppo della Democrazia Cristiana e la consigliera Giovanna Rappa.

“La Democrazia Cristiana ha sostenuto con convinzione questo provvedimento perché offre una risposta concreta a tante famiglie e attività economiche in difficoltà. Si tratta di una misura di equità e buon senso che permette ai contribuenti di mettersi in regola e, allo stesso tempo, consente al Comune di recuperare risorse importanti per la città. Con il voto di oggi il Consiglio Comunale ha dato un segnale di attenzione e vicinanza ai palermitani, favorendo un percorso che coniuga responsabilità, legalità e sostegno al tessuto economico e sociale della nostra comunità”.