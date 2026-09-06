Un incidente stradale si è verificato nel corso della notte a Castelbuono, in via Geraci. Lo scontro ha visto coinvolti un ciclomotore guidato da un giovane di 15 anni e un’autovettura con alla guida un ragazzo di 21 anni.

Lo scontro in via Geraci

I due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione lungo l’arteria cittadina. L’impatto ha fatto cadere a terra il minorenne alla guida del ciclomotore, provocandogli diverse lesioni.

I soccorsi e i rilievi

A seguito dell’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno prestato le prime cure al quindicenne per poi trasportarlo all’ospedale Giglio di Cefalù a causa delle ferite riportate.