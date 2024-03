Altra fuga in un incidente in via Mortillaro angolo via Perez

Si è scontrato con la sua auto contro una moto in via Cristoforo Colombo a Palermo. Ma in un primo momento anziché soccorrere il motociclista è fuggito via dal luogo dell’incidente.

Un medico di 45 anni alla guida di una Volkswagen, e un diciassettenne in sella a un scooter Xiamen si sono scontrati. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per accertamenti. Dopo l’incidente il dottore ha chiamato sia il proprio avvocato che il numero d’emergenza segnalando l’incidente e chiedendo l’intervento di un’ambulanza per soccorrere il giovane.

Poco dopo è tornato nuovamente sul luogo dell’incidente e si è presentato agli agenti dell’infortunistica. Il medico è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo, mentre il diciassettenne è stato portato con l’ambulanza Villa Sofia dove oggi è stato operato per una frattura a una gamba. Attualmente, alla luce della temporanea omissione di soccorso ma del successivo pentimento, il 45enne sarebbe riuscito ad evitare una denuncia per omissione di soccorso.

Domenica pomeriggio si è verificato un altro incidente dove uno dei due motociclisti che si sono scontrati è fuggito via lasciando il ferito sull’asfalto. Lo scontro tra via Mortillaro e via Perez. Nell’impatto tra un Honda Bali e un Sym Simphony è rimasto ferito un uomo di 53 anni portato al Policlinico. Nel corso degli accertamenti si è presentato il proprietario del Bali riferendo che qualcuno avesse preso di nascosto il suo scooter poi sequestrato perché sprovvisto di assicurazione.