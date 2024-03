L'incidente è avvenuto in via Patti

Uno scontro tra una moto e una macchina allo Zen a Palermo. Nell’impatto il motociclista di 33 anni a bordo di una Bmw R1200 Gs ha perso un pollice. I medici dell’ospedale Villa Sofia sono stati costretti ad amputargli un dito della mano. L’incidente è avvenuto in via Patti, all’altezza di via Sandro Pertini. Il giovane si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un automobilista di 69 anni. Il ferito, oltre ad aver perso il pollice della mano destra, ha riportato diverse fratture vertebrali e una frattura all’omero. La prognosi è di almeno 40 giorni. Illeso invece l’automobilista.

I due mezzi stavano percorrendo via Patti, da viale della Resurrezione in direzione del quartiere Zen, quando il 69enne, come ricostruito dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, avrebbe svoltato a destra su via Pertini tagliando la strada al motociclista. Il 33enne è stato sbalzato dalla sella della Bmw impattando contro l’asfalto e forse anche contro le barriere metalliche. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, è stato portato al Trauma center di Villa Sofia e poi trasferito al Policlinico.

Operatore ecologico investito alla Cala

Incidente stradale nella zona del Foro Italico a Palermo all’altezza del parco della salute alla Cala. Un operatore ecologico è stato investito da un’auto. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri dall’impatto. Il parabrezza della vettura è andato in frantumi. Sotto choc la donna alla guida.

I sanitari del 118 hanno soccorso l’operaio e lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.

Incidente in via Marinuzzi

Stabili ma gravi le condizioni del 68enne investito alcuni giorni fa in via Gino Marinuzzi mentre attraversava la strada con il suo cane al guinzaglio. A travolgerlo un automobilista alla guida di una di una Lancia Y. Sia lui che l’animale sono stati scaraventati lontano, come dimostrerebbe la traccia di sangue trovata a circa 4 metri dalle strisce pedonali, dal punto in cui è avvenuto l’impatto. I primi esami hanno evidenziato un delicato trauma cranico e altre lesioni nella zona del torace e dell’addome. La prognosi resta riservata.