Intervento dei vigili urbani

Incidente in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Nello scontro tra uno scooter e una auto una ragazza è rimasta ferita e trasportata in ospedale a Villa Sofia.

A soccorrere la giovane i sanitari del 118. Nel luogo dello scontro sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale del’infortunistica che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità dello scontro.

Da verificare se qualcuno dei mezzi non ha rispettato il semaforo, come purtroppo capita spesso in quell’incrocio.

Non si conoscono le condizioni della giovane.

Il traffico a zona è andato a rilento.